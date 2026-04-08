Noi atacuri iraniene în Golf, la câteva ore după anunțul armistițiului cu SUA

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat un nou atac asupra complexului de gaze Habshan. Instalația este una dintre cele mai importante infrastructuri energetice ale țării. Potrivit biroului media din Abu Dhabi, producția a fost suspendată temporar. Resturi căzute după interceptarea unui atac au provocat mai multe incendii în zona instalației. Două persoane din Emiratele Arabe Unite și un cetățean indian au fost rănite ușor. Jurnaliști aflați în Dubai au raportat că au primit alerte de raid aerian în cursul dimineții. În oraș a fost observată o activitate intensă a avioanelor de apărare, mai scrie Euronews.

Alerte și explozii raportate și în Qatar și Bahrain

Alerte aeriene au fost raportate și la Doha, capitala Qatarului. Sirenele au sunat după o serie de atacuri produse în timpul nopții. Potrivit relatărilor din oraș, cel puțin opt interceptări ale sistemelor de apărare au fost auzite pe cer. Traficul aerian spre Doha a fost deviat temporar. În Bahrain, noi explozii au fost raportate după ce sirenele au sunat din nou miercuri dimineață. Autoritățile au cerut locuitorilor să se adăpostească. În timpul atacurilor din noaptea precedentă, mai multe locuințe din zona Sitra au fost avariate. Două persoane au fost rănite de fragmente rezultate după interceptarea unei drone iraniene.

Incertitudine privind armistițiul anunțat de SUA și Iran

Statele Unite și Iranul au anunțat marți seară un armistițiu de două săptămâni. Planul ar include și redeschiderea strâmtorii Ormuz pentru traficul petrolier. Totuși, nici Washingtonul, nici Teheranul nu au precizat momentul exact al intrării în vigoare a acordului. Președintele american Donald Trump a spus inițial că Iranul a propus un plan de încetare a focului. Ulterior, liderul de la Casa Albă a calificat propunerea drept frauduloasă, fără a oferi detalii. Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a transmis că Israelul susține decizia lui Trump de a suspenda atacurile asupra Iranului pentru două săptămâni. Totuși, oficialii israelieni au precizat că această pauză nu include operațiunile împotriva Hezbollah din Liban.