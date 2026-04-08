Emmanuel Macron cere extinderea armistițiului dintre SUA și Iran și asupra Libanului

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat acordul de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran, însă a avertizat că armistițiul trebuie extins și asupra conflictului din Liban.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 apr. 2026, 12:02, Știri externe

Președintele francez a calificat armistițiul de două săptămâni dintre SUA și Iran drept un „lucru foarte bun” dar a avertizat că acesta trebuie să se aplice și în Liban, în contextul operațiunilor militare israeliene din statul vecin. 

„Situația este critică. Ceea ce am văzut cu atacurile și ocupația Israelului în sudul Libanului nu este răspunsul corect”, a spus șeful statului francez, miercuri, înaintea reuniunii Consiliului de Apărare, potrivit Politico

„Ne așteptăm ca, în zilele și săptămânile următoare, armistițiul să fie pe deplin respectat în întreaga regiune și să permită negocieri care, așa cum pledează Franța din 2018, vor duce la o rezolvare durabilă a problemelor nucleare, balistice și regionale legate de Iran”, a mai spus liderul de la Paris, citat de AFP

Libanul a fost atras în conflictul din Orientul Mijlociu, după ce gruparea militantă, susținută de Iran, Hezbollah, a lansat atacuri asupra Israelului ca răzbunare pentru eliminarea ayatollahul Ali Khamenei, fostul lider suprem al Iranului. 

Ca ripostă, forțele israeliene au lansat atacuri asupra Libanului și o incursiune terestră în sudul statului. Potrivit oficialilor de la Beirut, operațiunile israeliene au dus la moartea a peste 1.500 de persoane. 

Macron a condamnat în repetate rânduri atacurile asupra Libanului și a cerut începerea unor negocieri între Ierusalim și Beirut. În plus, Parisul a acuzat armata israeliană că încearcă să „intimideze” forțele franceze care fac parte dintr-o misiune ONU de menținere a păcii în regiune. 

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif, care a sprijinit încheierea acordului,  a sugerat că Libanul va fi inclus în încetarea violențelor, însă premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că acordul „nu include Libanul”.

