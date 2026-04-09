Petrolul urcă din nou după ce Iranul acuză SUA de încălcarea armistițiului

Două repere majore ale pieței petroliere au urcat simultan. Petrolul Brent – indicatorul folosit în Europa și pe piețele internaționale – a crescut cu 2,52%, până la 97,14 dolari pe baril. În același timp, West Texas Intermediate (WTI) – referința pentru piața americană – a urcat cu 2,72%, la 96,96 dolari pe baril, potrivit CNBC.

Ambele cotații se bazează pe contracte futures, adică tranzacții pentru livrări viitoare de petrol, care arată cum văd traderii evoluția prețurilor și riscurile din piață.

Creșterea urmează unei zile în care petrolul american înregistrase cea mai mare scădere zilnică din 2020, semn că piața este extrem de instabilă.

Acuzațiile Iranului

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, a transmis miercuri că Washingtonul a încălcat termenii armistițiului. „Neîncrederea profundă și istorică pe care o avem față de Statele Unite provine din încălcările repetate ale angajamentelor – un tipar care s-a repetat din nou”, a spus acesta.

Potrivit lui Ghalibaf, trei elemente din propunerea iraniană de armistițiu în 10 puncte ar fi fost încălcate: continuarea atacurilor Israelului în Liban, pătrunderea unei drone în spațiul aerian iranian și refuzul recunoașterii dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu.

Reacția Washingtonului

Donald Trump a spus anterior că propunerea Iranului ar putea reprezenta o bază pentru negocieri.

Vicepreședintele JD Vance a respins însă ideea că acordul ar include Libanul și a minimalizat incidentul cu drona. „Armistițiile sunt întotdeauna complicate”, a spus acesta, adăugând că SUA își mențin poziția că Iranul nu trebuie să aibă dreptul de a îmbogăți uraniu.

Ce înseamnă pentru piață

Piața petrolului reacționează rapid la orice risc geopolitic. Dacă există temeri că livrările ar putea fi afectate – de exemplu, prin blocaje în zone-cheie precum Golful Persic sau Strâmtoarea Ormuz (ruta prin care trece aproximativ o cincime din petrolul global) – prețurile cresc aproape imediat.

Actualul nivel sub 100 de dolari pe baril oferă o „fereastră” pentru rafinării să cumpere petrol mai ieftin, spune Janiv Shah, vicepreședinte pentru piețele de mărfuri la compania norvegiană de analiză Rystad Energy.

„Totuși, perioada de tranziție în sine ar putea reprezenta următoarea provocare. Dacă rafinăriile întârzie achizițiile, în așteptarea unor scăderi suplimentare ale prețurilor, în timp ce fluxurile fizice rămân constrânse, deficitul de produse ar putea să se agraveze chiar și în condițiile unei dezescaladări”, a avertizat analistul pieței de energie.

Cu alte cuvinte, chiar și într-un scenariu de calm relativ, piața poate rămâne tensionată din cauza dezechilibrului dintre cerere și ofertă.