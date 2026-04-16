Pete Hegseth avertizează regimul iranian să „aleagă cu înțelepciune” sau se va confrunta cu o blocadă continuă

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, avertizează Iranul că blocada și presiunea economică vor continua dacă nu acceptă un acord.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
16 apr. 2026, 17:21, Știri externe

Secretarul american al apărării Pete Hegseth a transmis un mesaj către conducerea de la Teheran, prin care a spus că măsurile de blocadă vor continua dacă Iranul nu adoptă o decizie favorabilă pentru Washington.

Hegseth a declarat că operațiunile militare și restricțiile asupra transporturilor maritime nu vor fi ridicate în lipsa unui acord politic, conform CNN.

„Între timp și atât timp cât este nevoie, vom menține această blocadă reușită. Dar dacă Iranul alege greșit, atunci va avea o blocadă și bombe vor cădea asupra infrastructurii, energiei și energiei”, a declarat Hegseth într-o conferință de presă în această dimineață, adăugând că Departamentul Trezoreriei „maximizează și presiunea economică”.

„Mă rog să alegeți un acord care este la îndemâna dumneavoastră, pentru binele poporului dumneavoastră, pentru binele lumii”, a spus el.

În aceeași conferință, șeful Statului Major Interarme din Statele Unite, generalul Dan Caine, a confirmat poziția Washingtonului. El a spus t că forțele americane rămân pregătite pentru orice evoluție a conflictului.

„Aș dori să subliniez în această pauză că forța comună a Statelor Unite rămâne poziționată și pregătită să reia luptele majore.”, a declarat acesta.

