Iranul confiscă câteva sute de dispozitive Starlink și acuză SUA și Israel de contrabandă

Autoritățile din Iran au anunțat confiscarea a sute de dispozitive Starlink, despre care susțin că ar fi fost introduse ilegal în țară cu sprijinul Statele Unite ale Americii și al Israelului.
Sursa foto: Starlink
Andrei Rachieru
17 mart. 2026, 14:40, Știri externe

Informația a fost transmisă de Ministerul iranian al Informațiilor, într-un comunicat citat de agenția de presă Tasnim.

Potrivit autorităților, sistemele Starlink, care permit accesul la internet printr-o rețea de sateliți, ar fi fost utilizate în scopuri ostile, inclusiv pentru comunicare neautorizată și activități considerate o amenințare la adresa securității naționale. Oficialii iranieni susțin că aceste echipamente ar fi fost introduse prin rețele de contrabandă coordonate din exteriorul țării.

Ministerul Informațiilor a precizat că operațiunea de identificare și confiscare a dispozitivelor Starlink va continua până când „toate terminalele de internet prin satelit aflate în slujba inamicului vor fi complet identificate”. Autoritățile au subliniat că monitorizarea comunicațiilor ilegale reprezintă o prioritate majoră în actualul context de securitate.

În declarația oficială se mai arată că deținerea, achiziționarea sau utilizarea sistemelor Starlink este considerată o infracțiune gravă în Iran, în special în perioade de conflict. Cei găsiți vinovați riscă „cele mai severe pedepse”, mai ales dacă se dovedește că sunt „conectați sau acționează în numele inamicului”.

Măsura vine pe fondul restricțiilor stricte impuse de autoritățile iraniene asupra accesului la internet și a platformelor de comunicare externe. Sistemele Starlink sunt văzute de Teheran ca un instrument prin care pot fi ocolite controalele statului asupra fluxului de informații.

