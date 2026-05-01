Războiul președintelui Donald Trump din Iran este la fel de nepopular în rândul americanilor ca războiul din Irak din anul cu cele mai mari violențe, 2006, și războiul din Vietnam de la începutul anilor 1970, potrivit unui sondaj Washington Post-ABC News-Ipsos , pe fondul dificultăților economice crescânde și al temerilor de terorism ca urmare a campaniei militare, relatează astăzi Washington Post.

61% dintre americani spun că folosirea forței militare împotriva Iranului a fost o greșeală, mai puțin de 2 din 10 americani considerând că acțiunile SUA în Iran au avut succes. Aproximativ 4 din 10 spun că a fost un eșec, în timp ce alți 4 din 10 spun că este „prea devreme pentru a spune”. Cifrele sondajelor indică un efort de război în general nepopular și o cădere economică tot mai mare, într-un moment în care Casa Albă a încercat să-i convingă pe americani că o duc mai bine sub Trump decât sub democrați.

Însă sprijinul pentru război în rândul celor care se autointitulează republicani rămâne ridicat: 79% spun că a fost decizia corectă. Independenții care înclină spre Partidul Republican sunt aproximativ împărțiți, 52% spunând că a fost decizia corectă, iar 46% spunând că a fost o greșeală.

În ciuda scepticismului față de război, americanii rămân suspicioși față de Iran, existând o diviziune strânsă în ceea ce privește acceptarea sau nu a unui acord de pace chiar acum. 48% preferă să „încheie un acord de pace cu Iranul, chiar dacă acesta va duce la o înțelegere mai proastă pentru SUA”, în timp ce 46% vor să „preseze Iranul pentru o înțelegere mai bună, chiar dacă asta înseamnă reluarea acțiunii militare americane împotriva Iranului”.

Independenții politici sunt dispuși să accepte un acord de pace pentru SUA în proporție de 50%, la fel ca și 76% dintre democrați. O majoritate de 79% dintre republicani vor să insiste asupra unui acord mai bun, chiar dacă asta înseamnă reluarea acțiunilor militare împotriva Iranului.

Amenințarea lui Trump din 7 aprilie , conform căreia „o întreagă civilizație va muri în seara asta și nu va mai fi readusă niciodată la viață”, dacă Iranul nu va încheia un acord cu SUA, acord care a precedat acordul de încetare a focului, a fost în general nepopulară. 21% au avut o reacție pozitivă la postare, în timp ce 76% au avut o opinie negativă. Declarația i-a divizat pe republicani, 57% dintre republicanii autoidentificați drept MAGA având o reacție pozitivă, în timp ce 79% dintre republicanii non-MAGA au reacționat negativ.

Comparația istorică cu războaiele din Irak și Vietnam — conflicte care i-au polarizat pe americani la momentul respectiv și care, în cele din urmă, au ajuns să fie văzute ca eșecuri — este deosebit de semnificativă. A fost nevoie de ani de zile pentru ca războiul din Irak, lansat în martie 2003, să atingă nivelul de dezaprobare pe care războiul lui Trump îl are în doar două luni. 59% dintre americani, la mijlocul anului 2006, au spus că războiul din Irak a fost o greșeală, în timp ce un număr similar de persoane au simțit același lucru și despre războiul din Vietnam de la începutul anilor 1970, potrivit sondajelor Gallup .