Iranienii se pregătesc pentru o creștere a prețurilor și concedieri, în contextul în care războiul dintre SUA și Israel aruncă economia deja afectată a republicii islamice într-o nouă criză, relatează FT.

Inflația anuală, care era peste 40% înainte de război, a crescut la 50% începând cu 4 aprilie, cu puțin timp înainte de intrarea în vigoare a unui armistițiu fragil, potrivit băncii centrale.

Consumatorii au continuat să resimtă dificultățile în săptămânile care au urmat intrării în vigoare a armistițiului, perioadă în care SUA au blocat Strâmtoarea Ormuz pentru a încerca să perturbe comerțul iranian.

O gospodină în vârstă de 56 de ani din Teheran a declarat că prețul unei bucăți de brânză a crescut săptămâna aceasta la 6,7 ​​milioane de ironi (5,09 dolari), față de 5,2 milioane de ironi cu o săptămână înainte. „Am senzația că totul a devenit mult mai scump decât înainte de război”, a spus ea.

Prețurile altor produse esențiale, inclusiv orezul, ouăle și puiul, au crescut și ele în magazinele din Teheran.

Un nou Peugeot 207, o mașină populară, a crescut de la aproximativ 18 miliarde IR la 25 miliarde IR de la începutul războiului, potrivit mai multor dealeri auto online.

Presa locală a relatat că autoritățile urmează să aprobe o creștere de 40% a prețurilor la ciment, impuse de guvern.

Analiștii se așteaptă ca războiul să adâncească prăpastia dintre creșterea salariilor și inflație. Consultantul în afaceri Siamak Ghassemi a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că „orice creștere a salariilor de mai puțin de două ori” nu va compensa creșterea costului vieții.

Ghassemi le-a spus iranienilor să nu-și păstreze economiile în riali. Moneda, care a rămas în mare parte stabilă în timpul războiului, a atins un minim istoric miercuri, tranzacționându-se la 1,8 milioane IR pentru un dolar, alimentând și mai mult panica publică legată de scăderea puterii de cumpărare.

Unele companii avertizează că vor trebui să concedieze lucrători pentru a supraviețui. O mică fabrică din afara Teheranului, care depinde de produse petrochimice, a concediat opt ​​persoane, aproape o treime din personalul său.

În mod similar, proprietarul unei afaceri din domeniul îmbrăcămintei din Teheran a recunoscut că nu își mai permite creșteri salariale impuse de guvern. Vânzările sale au fost de aproximativ 2 miliarde de ironi, în timp ce costurile sale s-au ridicat la 5 miliarde de ironi în ultimele săptămâni. „Acest lucru nu este sustenabil”, a spus el.

De-a lungul săptămânilor de război, SUA și Israelul au bombardat infrastructura civilă, inclusiv drumuri și fabrici de gaze, produse petrochimice și oțel, care angajează zeci de mii de oameni, afectând și mai mult o economie slăbită de ani de sancțiuni, proastă gestionare și corupție.

Deși armistițiul a pus capăt luptelor, discuțiile privind un acord pentru a pune capăt conflictului au stagnat, Teheranul insistând ca Washingtonul să ridice blocada asupra strâmtorii înainte ca negocierile să poată continua.

Politicienii și analiștii iranieni cred că, după ce au suportat o inflație ridicată și sancțiuni timp de decenii, republica islamică va avea noi dificultăți de îndurat, mai puternice decât Washingtonul și speră că SUA își vor relaxa în cele din urmă cererile.

Însă mulți iranieni se tem că această situație, pe care localnicii o descriu ca fiind asemănătoare cu „fără război, fără pace”, va anunța o nouă fază de stagnare și inflație.

Chiar și înainte de război, dificultățile economice au fost o sursă cheie de tulburări, declanșând proteste masive împotriva regimului în decembrie și ianuarie, care s-au încheiat cu o represiune brutală care a ucis mii de oameni.

Guvernul președintelui iranian Masoud Pezeshkian a asigurat publicul că rezervele sale strategice de alimente sunt suficiente pentru a supraviețui blocadei și că rafturile supermarketurilor rămân aprovizionate.

De asemenea, a declarat că frontierele terestre și orașele portuare nordice de-a lungul Mării Caspice sunt folosite pentru a ocoli blocada americană asupra strâmtorii. În timpul protestelor, Iranul a introdus cupoane alimentare pentru aproape toți cetățenii, pentru a ajuta la atenuarea impactului creșterii prețurilor la alimente, fiecare persoană primind 10 milioane de IR (aproximativ 7 dolari) pe lună.

Deși mulți lucrători au apelat la prestații de asigurări sociale pe măsură ce presiunile economice cresc, relatările din mass-media au prezentat aceste plăți ca fiind insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de bază.