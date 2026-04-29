Sondaj. Peste 50% dintre americani spun că o duc din ce în ce mai rău

Peste 50% dintre americani spun că situația lor financiară se înrăutățește, mulți fiind îngrijorați de acoperirea facturilor lunare, a arătat un sondaj Gallup realizat marți, potrivit CBS News.

Sondajul a mai arătat că perspectivele financiare ale americanilor în 2026 sunt la un nivel istoric foarte scăzut. Un procent record de 55% afirmă că situația financiară se înrăutățește, în creștere față de 53% anul trecut și 47% în 2024.

Alte răspunsuri arată că până la 62% dintre americani se tem pentru că nu au suficienți bani pentru pensie, în timp ce 60% nu își pot acoperi costurile medicale în caz de accident sau boală gravă. În plus, 54% dintre americani sunt îngrijorați de randamentul investițiilor și de menținerea nivelului de trai

41% dintre cei care au răspuns întrebărilor își fac griji cu privire la plata facturilor lunare, iar 40% cu privire la posibilitatea de a studia la facultate.

Creșterile prețurilor de consum au cauzat dificultăți financiare pentru aproximativ 55% dintre cei chestionați, a mai stabilit sondajul. De asemenea, aproximativ 13% au menționat creșterea prețurilor la benzină, motorină și gaze ca o preocupare.

2026 este al cincilea an consecutiv în care numeroși americani spun că situația financiară se înrăutățește. În prezent, americanii sunt mai pesimiști decât erau în timpul crizei din 2008 și al pandemiei, este concluzia sondajului.