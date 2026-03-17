Iranul a anunțat că va crește salariul minim pe economie cu 60%, la două luni după protestele violente

Ministrul Muncii, Ahmad Meydari, a confirmat că guvernul de la Teheran va majora salariul minim cu 60%, potrivit Euronews.

Astfel valoarea salariului minim din Iran va crește de la 103 milioane de riali iranieni, echivalentul 344.71 lei, la 166 de milioane de riali, echivalentul a 555 lei.

Măsura, care a fost luată pentru a ușura costurile vieții, vine după două luni de la protestele din Iran pornite din cauza salariilor mici, care au culminat cu moartea a mii de iranieni, dar și în contextul în care nivelul de trai din Iran a scăzut, în urma sancțiunilor intensificate după începerea războiului din Orientul Mijlociu.

Creșterea salariului minim răspunde direct presiunilor exercitate de sindicate în la începutul anului.

Având în vedere că rialul se tranzacționează la aproximativ 1,35 milioane de riali pentru un dolar american, produsele de bază au devenit inaccesibile pentru mulți dintre lucrătorii care intră sub incidența Legii muncii din Iran.

Alocațiile familiale și pentru copii au fost, de asemenea, majorate ca parte a pachetului de măsuri luate de Gărzile Revoluționare Islamice (IGRC).

Majorarea salariului minim va intra în vigoare din 20 martie, dată care marchează Anul Nou Persan, Iranul întrând în anul 1405 al calendarului solar Hijri.

Cel puțin 36.000 de cetățeni, uciși în protestele din Iran

Reamintim că, în cadrul protestelor din ianuarie, Gărzile Revoluționare Islamice au reprimat violent protestele iranienilor de rând. În urma acestora, 36.500 de cetățeni au fost uciși, potrivit unui raport al Organizației de Spionaj a IRGC către Consiliul Suprem de Securitate Națională, citat de Iran International, o publicație a cărui investitor principal este de origine britanico-saudită și are legături cu guvernul Arabiei Saudite.

Ministerul de Interne al Iranului susține că forțele de securitate au confruntat demonstranți în mai mult de 400 de orașe. Atunci, la nivel național, s-ar fi desfășurat peste 4.000 de ciocniri între IRGC și cetățenii de rând, la nivel național.

Decizia de ucidere a populației a fost dată a fost autorizată de fostul ayatollah, Ali Khamenei, care le-a ordonat Gărzilor Revoluționare Islamice să deschidă focul asupra populației, pentru „a reprima protestele prin orice mijloace necesare.

Reamintim că fostul ayatollah a fost ucis de SUA și Israel în 28 februarie, în prima zi de război din Orientul Mijlociu, atunci când reședința sa a fost bombardată. Ulterior, fiul său, Mojtaba Khamenei i-a luat locul.