Teheranul susține că ar fi eliberat câteva din femeile care urmau să fie executate

Autoritățile judiciare de la Teheran au negat, marți, că cele 8 femei arestate în urma protestelor care au zguduit Iranul în acest an s-ar afla în risc de a fi executate, după ce președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat Teheranul să le elibereze pentru a facilita negocierile, potrivit NDTV.

„Trump a fost din nou indus în eroare de știrile false”, se arară în comunicatul publicat pe site-ul oficial al sistemului judiciar de la Teheran, Mizan Online.

„Dintre femeile despre care se spunea că se află în pragul execuției, unele au fost eliberate, în timp ce altele sunt acuzate de fapte care, în cazul în care condamnările vor fi menținute, ar putea duce cel mult la o pedeapsă cu închisoarea”, susțin autoritățile iraniene.

Organizațiile pentru drepturile omului au precizat că cel puțin o femeie arestată în urma protestelor din ianuarie a fost condamnată la moarte, iar cel puțin încă una se confruntă cu acuzații care prevăd pedeapsa cu moartea și ar putea fi executată.

Trump a declarat, cu o zi în urmă, pe rețelele sociale că eliberarea femeilor ar putea influența pozitiv negocierile.

„Aș aprecia foarte mult eliberarea acestor femei”, a scris Trump pe Truth Social, în postarea sa însoțită de fotografii cu aceste femei.

„To the Iranian leaders, who will soon be in negotiations with my representatives: I would greatly appreciate the release of these women. I am sure that they will respect the fact that you did so. Please do them no harm! Would be a great start to our negotiations!!!” – President… pic.twitter.com/pxU8xZFvAh — The White House (@WhiteHouse) April 21, 2026

Cu toate acestea, disidenta iraniană stabilită în SUA, Masih Alinejad, a publicat numele celor opt femei pe contul său de X.

Acuzate că ar fi contribuit la protestele din ianuarie

Toate fuseseră arestate în legătură cu protestele din ianuarie, despre care activiștii afirmă că au fost reprimate de Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC), la ordinul fostului Ayatollah, Ali Khamenei.

Potrivit disidentei, una dintre acestea ar avea 16 ani. O alta dintre femeile identificate, Bita Hemmati, a fost condamnată la moarte împreună cu trei bărbați, printre care și soțul ei. Aceștia sunt acuzați că ar fi aruncat bucăți de beton de la o clădire de locuințe asupra forțelor de securitate din Teheran, au raportat mai multe organizații pentru drepturile omului la începutul acestei luni.

Potrivit organizației pentru drepturile omului, „Abdorrahman Boroumand Center” cu sediul în SUA. Hemmati este cea care a apărut într-un videoclip difuzat la televiziunea de stat în ianuarie, fiind interogată personal de șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei.

O altă femeie care apare în imaginile redistribuite de Trump se numește Mahboubeh Shabani, are vârsta de 32 de ani. Potrivit grupului pentru drepturile omului, Hengaw, cu sediul în Norvegia, femeia a fost acuzată de infracțiunea capitală de „război împotriva lui Allah”, după ce a fost ea ar fi dus cu motocicleta protestatari răniți în orașul Mashhad.

În prezent, femeia este încarcerată în secția pentru femei a închisorii Vakilabad din orașul Mashhad. Grupul de activiști pentru drepturile omului, Hengaw, care și-a exprimat „profunda îngrijorare cu privire la riscul unei condamnări la moarte în acest caz”.

Peste 1.600 de persoane executate în Iran

De asemenea, organizațiile „Iran Human Rights” cu sediul în Norvegia și „Together Against the Death Penalty”, cu sediul la Paris, au precizat, săptămâna trecută, în raportul lor anual comun privind pedeapsa cu moartea în Iran că puțin 1.639 de persoane au fost executate în 2025, dintre care 48 au fost de femei.