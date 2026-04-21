Amenințări și solicitări. Trump le cere iranienilor să elibereze câteva femei și amenință cu noi atacuri

Președintele american Donald Trump a făcut noi anunțuri despre criza din Orientul Mijlociu. Înainte de negocierile delegației SUA cu iranienii, Trump le-a cerut acestora să elibereze din închisoare câteva femei. El a mai spus că se așteaptă să reînceapă atacurile asupra Iranului.
Amenințări și solicitări. Trump le cere iranienilor să elibereze câteva femei și amenință cu noi atacuri
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
21 apr. 2026, 16:44, Politic

Mesajul despre eliberarea femeilor iraniene a fost scris pe rețeaua Truth Social.

„Către liderii iranieni, care vor intra în curând în negocieri cu reprezentanții mei: aș aprecia foarte mult eliberarea acestor femei. Sunt sigur că vor respecta faptul că ați făcut acest lucru. Vă rog să nu le faceți niciun rău! Ar fi un început excelent pentru negocierile noastre!!! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Donald Trump.

Președintele american a avut și o intervenție prin telefon la televiziunea CNBC TV18. El a fost întrebat dacă se așteaptă ca iranienii să accepte un acord de pace sau dacă vor reîncepe atacurile. „Mă aștept să bombardez… suntem pregătiți, armata este pregătită”, a răspuns Trump adăugând că „nu intenționează să extindă armistițiul”.

El a reluat ideea conform căreia războiul din Iran este deja câștigat spunând că ar fi câștigat rapid și războaiele din Vietnam și Irak dacă ar fi fost președinte atunci.

„Am câștigat complet războiul. Aș vrea să puteți auzi conversațiile pe care le avem cu iranienii (…) Aș fi câștigat războiul Vietnamul imediat dacă aș fi fost președinte și Irakul la fel”, a mai declarat liderul american.

