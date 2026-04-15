Trump lansează un nou atac la adresa Papei Leon: Cineva să-i spună că Iranul a ucis mii de protestatari nevinovați în ultimele două luni

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat miercuri un nou atac la adresa Papei Leon al XIV-lea, în timp ce apăra războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

„Vă rog, cineva să-i spună Papei Leon că Iranul a ucis cel puțin 42.000 de protestatari nevinovați și complet neînarmați în ultimele două luni și că este absolut inacceptabil ca Iranul să dețină o bombă nucleară”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.

De unde a început totul

În ultimele zile a existat o dispută între Trump și Papa Leon. Totul a început când președintele american l-a catalogat pe Suveranul Pontif drept „groaznic în politica externă”, adăugând că îl preferă pe fratele acestuia pentru că este MAGA.

„Papa Leon este slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în ceea ce privește politica externă. Vorbește despre „frica” de Administrația Trump, dar nu menționează frica pe care Biserica Catolică și toate celelalte organizații creștine au avut-o în timpul COVID, când arestau preoți, pastori și pe toți ceilalți pentru că țineau slujbe religioase, chiar și atunci când ieșeau afară și se aflau la o distanță de trei sau chiar șase metri. Îmi place mult mai mult de fratele său, Louis, decât de el, pentru că Louis este complet MAGA. El înțelege, iar Leon nu”, a scris Trump pe Truth Social în urmă cu câteva zile.

În replică, Papa Leon a afirmat că nu vrea să intre „într-o dezbatere cu el” și a continuat să condamne războiul lansat de SUA în Iran.

„Nu cred că mesajul Evangheliei este menit să fie abuzat în modul în care o fac unii oameni. Voi continua să mă pronunț tare împotriva războiului, căutând să promovez pacea, dialogul și relațiile multilaterale între state pentru a căuta soluții juste la probleme”, a spus Papa.

Giorgia Meloni îl susține pe Papa Leon în fața lui Trump

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a considerat luni „inacceptabile” cuvintele adresate de președintele american Donald Trump Papei Leon.

Meloni l-a susținut pe șeful Vaticanului, afirmând că este dreptul său „să facă apel la pace și să condamne orice formă de război”.

În replică, Trump a criticat-o dur pe Meloni pentru comentariile sale, afirmând că acestea sunt „inacceptabile” și că ea „nu mai este aceeași persoană”.