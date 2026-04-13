Giorgia Meloni consideră criticile lui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea „inacceptabile”

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a considerat luni „inacceptabile” cuvintele adresate de președintele american Donald Trump Papei, pe care l-a considerat „catastrofal în politica externă” după ce Leon al XIV-lea a criticat războiul din Orientul Mijlociu.
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
13 apr. 2026, 20:13, Știri externe

„Papa este capul Bisericii Catolice și este corect și normal ca el să invoce pacea și să condamne toate formele de război”, a adăugat prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

Președintele american Donald Trump l-a atacat dur pe șeful Bisericii Catolice. Papa Leon este groaznic în ceea ce privește politica externă, a spus Trump.

Donald Trump a scris un lung mesaj pe propria rețea de socializare Truth Social în care îl atacă pe liderul catolicilor din întreaga lume.

„Papa Leon este slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în ceea ce privește politica externă. Vorbește despre „frica” de Administrația Trump, dar nu menționează frica pe care Biserica Catolică și toate celelalte organizații creștine au avut-o în timpul COVID, când arestau preoți, pastori și pe toți ceilalți pentru că țineau slujbe religioase, chiar și atunci când ieșeau afară și se aflau la o distanță de trei sau chiar șase metri. Îmi place mult mai mult de fratele său, Louis, decât de el, pentru că Louis este complet MAGA. El înțelege, iar Leon nu”, a scris Trump.

