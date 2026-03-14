Cel puțin șapte victime în regiunea Kiev în urma unui atac rusesc cu drone și rachete

Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac masiv asupra Ucrainei cu drone și rachete. În urma atacului, autoritățile regionale din Ucraina au raportat zeci de victime.
Sursa: Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 mart. 2026, 09:02, Știri externe

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost vizată de de rachete balistice, iar șeful administrației militare, Tymur Tkachenko a cerut populației să rămână în adăposturi până la ridicarea alertei aeriene, potrivit The Kyiv Independent. 

Guvernatorul regional al regiunii Kiev, Mykola Kalashnyk a anunțat că atacurile s-au soldat cu două persoane care și-au pierdut viața și alte cinci care au fost rănite.

Kalashnyk a precizat că în raionul Brovary  două persoane au fost ucise și patru rănite, iar în orașul Vîshhorod o altă persoană a fost rănită. 

Atacuri au fost raportate și în Zaporojie unde patru civili, printre care doi copii, au fost răniți, potrivit șefului administrației militare regionale Ivan Fedorov. În plus, o lucintă a fost incendiată în urma atacurilor.

În cursul nopții, alerte de raid aerian au fost emise în numeroase regiuni ale Ucrainei, printre care Kiev, Cerkasî, Sumî și Cernihiv, în timp ce sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru respingerea atacurilor.  

