Liderul Hezbollah promite să riposteze la atacurile israeliene din Liban

Sâmbătă, armata israeliană a anunțat că a stabilit o „linie galbenă” de demarcație în sudul Libanului, la fel ca în Gaza, și că a „eliminat o celulă teroristă” care opera în apropierea trupelor sale.
Liderul Hezbollah promite să riposteze la atacurile israeliene din Liban
Sursa foto: Ali Hashisho/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
19 apr. 2026, 01:41, Știri externe

Liderul mișcării libaneze pro-iraniene Hezbollah, Naim Qassem, a promis sâmbătă că va riposta atacurilor israeliene din Liban, unde este oficial în vigoare un armistițiu, potrivit Le Figaro.

„Un armistițiu înseamnă o încetare completă a tuturor ostilităților. Întrucât nu avem încredere în acest inamic, luptătorii rezistenței vor rămâne pe teren, cu degetele pe trăgaci, și vor răspunde la încălcări”, a declarat Naim Qassem, conform unei declarații citite la televizor, afirmând că un armistițiu nu poate fi „unilateral”.

Sâmbătă, armata israeliană a anunțat că a stabilit o „linie galbenă” de demarcație în sudul Libanului, la fel ca în Gaza, și că a „eliminat o celulă teroristă” care opera în apropierea trupelor sale.

