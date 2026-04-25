Atacuri coordonate în Mali: militanți islamiști și separatiști lovesc simultan mai multe orașe

Un val de atacuri coordonate a zguduit sâmbătă Mali, după ce militanți islamiști și grupări separatiste au vizat capitala și mai multe orașe din nordul și centrul țării, relatează AP.

Potrivit autorităților și martorilor, este unul dintre cele mai ample episoade de violență din ultimii ani.

Focuri de armă și explozii în aeroportul din Bamako

Atacurile au vizat inclusiv Aeroportul Internațional Modibo Keïta din Bamako, unde s-au auzit focuri de armă grele și explozii.

Martori citați de presă au relatat că elicoptere militare survolau zona, iar tiruri de armă automată veneau din apropierea bazei aeriene aflate lângă aeroport.

Armata maliană a confirmat că „grupuri teroriste armate neidentificate” au atacat mai multe obiective și cazărmi, precizând ulterior că situația este „sub control”.

Alianță între jihadiști și separatiști

Responsabilitatea pentru atacuri a fost revendicată de JNIM, afiliată rețelei al-Qaida, care a anunțat că a acționat împreună cu Frontul de Eliberare Azawad.

Această colaborare ridică semne de alarmă, în condițiile în care alianțe similare au mai fost formate în trecut, inclusiv în 2012, când grupările armate au invadat nordul Maliului, declanșând actuala criză de securitate.

Lupte în mai multe orașe

Violențele nu s-au limitat la capitală. Locuitori din Kati, unde se află principala bază militară și unde locuiește liderul juntei Assimi Goïta, au raportat explozii și focuri de armă încă din zorii zilei.

Reședința ministrului apărării, Sadio Camara, ar fi fost grav avariată, potrivit martorilor.

În nord, orașe precum Kidal și Gao au fost, de asemenea, scena unor lupte intense. Un fost primar din Kidal a declarat că insurgenții au preluat controlul asupra unor cartiere, iar purtătorul de cuvânt al mișcării Azawad, Mohamed Elmaouloud Ramadane, a susținut că forțele sale controlează orașul și zone din Gao — afirmații care nu au putut fi verificate independent.

Populația, prinsă în mijlocul violențelor

Locuitorii descriu scene de panică. În Gao, cel mai mare oraș din nord, exploziile au făcut să vibreze locuințele.

„Forța exploziilor face ca ușile și ferestrele casei mele să tremure. Sunt speriat de moarte”, a declarat un rezident.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată convoaie de militanți deplasându-se în camioane și pe motociclete pe străzi aproape pustii.

Alertă de securitate

Ambasada Statelor Unite în Mali a emis o alertă de securitate, după ce au fost raportate explozii și focuri de armă în apropierea aeroportului și în zona Kati, îndemnând cetățenii americani să se adăpostească și să evite deplasările.

O regiune în criză profundă

Potrivit analistului Ulf Laessing, atacul ar putea fi cel mai mare de acest tip din ultimii ani:

„Este deosebit de îngrijorător faptul că JNIM a coordonat atacurile cu rebelii tuaregi.”

Mali, alături de Niger și Burkina Faso, se confruntă de ani de zile cu insurgențe jihadiste și conflicte armate.

După loviturile de stat militare, juntele din aceste țări s-au distanțat de aliații occidentali și s-au apropiat de Rusia, în speranța că vor stabiliza situația de securitate. Însă, potrivit analiștilor, violențele s-au intensificat, iar numărul atacurilor a atins niveluri record.

Atacul de sâmbătă confirmă o tendință îngrijorătoare: grupările armate devin tot mai coordonate, iar statul malian pare tot mai vulnerabil în fața unei crize care se adâncește.