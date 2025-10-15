Mali ripostează Statelor Unite: Dacă vor viză, cetățenii americani trebuie sa platească 10.000 de dolari

Ministerul de Externe din Mali a declarat că a decis să implementeze un „program de vize identic” ca răspuns la acțiunile unilaterale ale Statelor Unite. Practic, americanii care vor să meargă în Mali vor trebui să depună o garanție de până la 10.000 de dolari, care le va fi returnată după plecare.

Reprezentanții Ambasadei SUA la Bamako au confirmat această nouă taxă, spunând că aceasta „reflectă angajamentul Washingtonului pentru protejarea granițelor și siguranței naționale”.

Tensiuni politice pe fundal

Deși recent au existat discuții despre parteneriate economice și cooperare în securitate, relațiile dintre cele două țări au rămas tensionate. Situația s-a înrăutățit considerabil după lovitura de stat din 2021, când generalul Assimi Goïta a preluat puterea și a îndreptat Mali spre o alianță strategică cu Rusia.

Mali a expulzat trupele franceze și a colaborat cu mercenarii Wagner (ulterior înlocuiți de forțele Africa Corps), semnalând o schimbare majoră în politica sa externă.

O regiune tot mai puțin prietenoasă cu SUA

Decizia Mali vine într-un context mai larg de sentimente antiamericane în regiunea Sahel. Săptămâna trecută, Burkina Faso a refuzat să primească deportați din SUA, după ce Washingtonul le-a suspendat eliberarea vizelor cetățenilor săi.

Ministrul de externe malian, Karamoko Jean-Marie Traoré, a criticat public presiunile diplomatice ale SUA, întrebând dacă este vorba de „diplomație sau șantaj”.

Prin această nouă taxă de viză, Mali trimite un mesaj clar: în relațiile internaționale, tratamentul va fi bazat de acum înainte pe reciprocitate.