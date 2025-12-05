Acord istoric în Balcani: Grecia, Bulgaria și România rescriu harta strategică dintre Marea Egee și Marea Neagră

Grecia, Bulgaria și România au semnat oficial la Bruxelles un acord de referință care stabilește Coridorul Vertical Marea Egee-Marea Neagră, consolidând conectivitatea regională și avansând un proiect de o importanță geopolitică semnificativă, scrie Ekathimerini.

Pact transfrontalier pentru îmbunătățirea legăturilor de transport strategice

Memorandumul a fost susținut de oficiali de rang înalt din cele trei țări, alături de comisarul european pentru transport durabil şi turism, Apostolos Tzitzikostas, care a subliniat impactul semnificativ pe care îl poate avea inițiativa pentru Europa de Sud-Est.

El a evidențiat că obiectivul coridorului este de a transforma poziția geografică a regiunii într-un avantaj strategic prin armonizarea planificării, a mecanismelor de finanțare și a calendarului de execuție între parteneri.

Noul coridor susține rețeaua de transport a UE și mobilitatea NATO

Potrivit lui Tzitzikostas, axa Salonic-Alexandroupoli-București va funcționa ca o arteră esențială în rețeaua de transport europeană, îmbunătățind atât conectivitatea civilă, cât și mobilitatea militară pentru UE și NATO.

El a subliniat că proiectul va integra infrastructura rutieră și feroviară, creând rute mai rapide și mai sigure între Marea Egee și Marea Neagră.

Grecia avansează infrastructura internă pe măsură ce rețeaua regională se extinde

Anunțul a coincis cu inaugurarea de către Grecia a unei secțiuni importante din autostrada E65, care leagă Lamia de Kalambaka, un proiect parțial finalizat cu o lungime de 136 de kilometri, descris de premierul Kyriakos Mitsotakis drept „un vis de zeci de ani”.

El a precizat că ultimul tronson de 46 de kilometri către Egnatia Odos va fi finalizat în următorii ani, sprijinind suplimentar ambițiile de transport transfrontalier.

Inițiativele combinate reflectă un efort coordonat de modernizare a infrastructurii, consolidare a cooperării regionale și întărire a rezilienței strategice a Europei într-un moment crucial pentru securitatea continentală.

Proiectul va primi finanțare din partea Uniunii Europene și va fi, de asemenea, cofinanțat din fonduri naționale ale țărilor implicate.