Curs valutar, 6 decembrie. Euro și aurul continuă să crească

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 5 decembrie 2025.
Maria Miron
05 dec. 2025, 13:37, Economic

Moneda europeană a scăzut nesemnificativ, mai puțin de un ban, fiind cotată de BNR la 5,0919 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3707 lei, respectiv 5,8310 lei. Francul elvețian a coborât până 5,4427 lei.

Gramul de aur a fost mai scump cu mai mult de 4 lei, fiind evaluat la 593,4969 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9605 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0919

Dolarul SUA

USD

4,3707

Francul elvețian

CHF

5,4427

Lira sterlină

GPB

5,8310

Gramul de aur

XAU

593,4969

Dolarul australian

AUD

2,9001

Dolarul canadian

CAD

3,1343

Coroana cehă

CZK

0,2104

Coroana daneză

DKK

0,6818

Lira egipteană

EGP

0,0919

100 Forinți maghiari

HUF

1,3329

100 Yeni japonezi

JPY

2,8180

Leul moldovenesc

MDL

0,2571

Coroana norvegiană

NOK

0,4322

Zlotul polonez

PLN

1,2036

Coroana suedeză

SEK

0,4646

Lira turcească

TRY

0,1027

Rubla rusească

RUB

0,0571

Leva bulgărească

BGN

2,6034

Randalul sud-african

ZAR

0,2580

Realul brazilian

BRL

0,8230

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6183

Rupia indiană

INR

0,0486

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2969

Peso-ul mexican

MXN

0,2400

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5252

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1039

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1900

Bahtul thailandez

THB

0,1372

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5614

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0263

Shekelul israelian

ILS

1,3548

100 Coroane islandeze

ISK

3,4174

Ringgitul malaysian

MIR

1,0632

Peso-ul filipinez

PHP

0,0740

Dolarul singaporez

SGD

3,3745

DST

XDR

5,9605

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

