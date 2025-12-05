Netflix cumpără studiourile și divizia de streaming ale Warner Bros Discovery pentru 72 miliarde de dolari

Netflix a acceptat vineri să cumpere studiourile de televiziune și film și divizia de streaming ale Warner Bros Discovery pentru 72 de miliarde de dolari.

Tranzacție va transfera controlul asupra unuia dintre cele mai vechi active ale Hollywoodului către pionierul streamingului care a revoluționat industria media.

Tranzacția, anunțată vineri, este urmarea unui război al ofertelor de câteva săptămâni, în care Netflix a preluat conducerea cu o ofertă de aproape 28 de dolari pe acțiune.

Aceasta a depășit oferta Paramount Skydance (PSKY.O) pentru întreaga Warner Bros Discovery, inclusiv activele de televiziune prin cablu care urmau să fie separate.

Acțiunile Warner Bros Discovery s-au încheiat joi la 24,5 dolari, ceea ce stabilește o valoare de piață de 61 de miliarde de dolari.

Tranzacție care va schimba peisajul media

Preluarea proprietarului unor francize celebre precum „Game of Thrones”, „DC Comics” și „Harry Potter” va crește semnificativ poziția Netflix la Hollywood.

Compania a construit o dominație în streaming fără achiziții majore sau o bibliotecă extinsă de conținut, dar această mișcare o ajută să facă față competiției de la Walt Disney și Paramount.

„Împreună, putem oferi publicului mai mult din ceea ce iubește și putem contribui la definirea următorului secol de povestiri”, a declarat Ted Sarandos, co-CEO-ul Netflix, într-un comunicat.

Examinare antitrust probabilă

Analiștii spun că Netflix urmărește să asigure drepturi pe termen lung pentru seriale și filme de succes și să depindă mai puțin de studiouri externe.

Acordul se va confrunta probabil cu o analiză antitrust severă în Europa și SUA, fiindcă ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rival care găzduiește HBO Max și se mândrește cu aproape 130 de milioane de abonați la streaming.