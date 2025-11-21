Surse Reuters: Paramount, Comcast și Netflix au prezentat oferte pentru achiziționarea Warner Bros Discovery

Ofertele pentru Warner Bros Discovery pregătesc terenul pentru o consolidare semnificativă în industria media și vor determina viitorul unor active valoroase precum HBO, biblioteca de filme Warner Bros și universul DC Comics.

Se așteaptă ca Paramount să liciteze pentru întreaga Warner Bros Discovery, inclusiv rețelele sale de televiziune prin cablu.

Oferta Paramount este susținută de acționarul majoritar al studioului, miliardarul Larry Ellison, cofondator al Oracle, care se numără printre cei mai bogați oameni din lume, scrie Reuters.

Posibila fuziune ar consolida prezența Paramount în cinematografe și ar întări serviciul său de streaming prin combinarea HBO Max cu Paramount+.

Consiliul de administrație al Warner Bros Discovery a respins o ofertă în mare parte în numerar de aproape 24 de dolari pe acțiune pentru companie, evaluând-o la 60 de miliarde de dolari, și a anunțat public că va evalua opțiunile strategice pentru studio.

Compania-mamă a NBCUniversal, Comcast, este interesată de studiourile de film și televiziune ale Warner Bros și de HBO, ale căror personaje, inclusiv Superman și Batman, ar consolida afacerea sa cinematografică și de streaming, precum și parcurile sale tematice.

Netflix țintește, de asemenea, studioul și afacerile de streaming ale Warner Bros, cu scopul de a obține acces la vasta bibliotecă de filme și la francizele de divertisment consacrate ale Warner Bros, precum „Harry Potter” și „Stăpânul Inelelor”.

Warner Bros Discovery a anunțat anterior planuri de divizare în două companii cotate la bursă, separând studiourile și activitatea de streaming de rețelele sale de cablu în declin.