Cea mai mare mutare din istoria Netflix: vrea să cumpere Warner Bros. și HBO

Compania a angajat banca de investiții Moelis & Co pentru a evalua o potențială ofertă de preluare și a primit deja acces la datele financiare ale grupului. Dacă planul se va concretiza, Netflix ar face cel mai mare pas din istoria sa, transformându-se dintr-un simplu serviciu de streaming într-un colos complet al divertismentului mondial.

Francize legendare, sub umbrela Netflix

Achiziția ar aduce sub umbrela Netflix unele dintre cele mai valoroase francize din lume – de la Harry Potter și Batman, până la fenomenul Game of Thrones și dramele recente, precum The Last of Us. Totodată, compania ar câștiga propriile studiouri de film și televiziune, reducând dependența de partenerii externi și consolidându-și poziția de lider mondial.

„Suntem, în mod tradițional, mai mult constructori decât cumpărători, dar analizăm orice oportunitate care poate întări oferta noastră de divertisment”, a declarat Ted Sarandos, unul dintre directorii executivi ai Netflix, citat de Reuters.

Fără rețele TV tradiționale

Totuși, Netflix nu intenționează să intre pe piața rețelelor TV tradiționale, precum CNN, TNT sau Food Network, aflate în portofoliul Warner Bros Discovery: „Am fost foarte clari că nu avem interes pentru rețele media tradiționale. Nu s-a schimbat nimic în această privință”, a precizat Sarandos.

Ce ar însemna pentru abonați

Pentru abonați, o astfel de mutare ar putea însemna acces la un conținut premium fără precedent: filmele și serialele HBO pe Netflix, noi universuri cinematografice și o ofertă mai bogată de producții proprii.

În același timp, o fuziune de această amploare ar putea duce la schimbări în prețurile abonamentelor și la exclusivități de conținut care ar remodela întreaga piață a streamingului.

Oferte uriașe pentru Warner Bros. Discovery

Warner Bros Discovery evaluează în prezent mai multe opțiuni, după ce a primit câteva oferte, inclusiv una din partea Paramount Skydance, pentru preluarea companiei în ansamblu. Consiliul său de administrație ar putea decide în următoarele luni dacă va separa divizia de film și streaming de cea de televiziune sau dacă va merge înainte cu o vânzare completă.

Interesul cel mai mare ar veni din partea grupului Paramount, care ar fi pregătit o primă ofertă estimată la aproximativ 60 de miliarde de dolari. Propunerea inițială a fost însă respinsă de actualul director executiv, David Zaslav, care ar prefera o împărțire a companiei, considerând că diviziile sale – film, televiziune și streaming – au performanțe foarte diferite.