Arcușul care a schimbat istoria violoncelului, vândut în Franța la un preț de record mondial

Un obiect rar din „epoca de aur” a muzicii clasice a stabilit un record mondial absolut incredibil: un arcuș de violoncel semnat de celebrul lutier francez François-Xavier Tourte a fost adjudecat pentru 375.000 de euro la o licitație din Franța, devenind, astfel, cel mai scump arcuș de violoncel din istorie.
Sursa foto: Casa de licitații Vichy-Enchere
Luiza Moldovan
16 dec. 2025, 17:56, Cultură-Media

Un arcuș pentru violoncel realizat de François-Xavier Tourte, între 1815 și 1820, a fost vândut recent la casa de licitații Vichy Enchères din Franța. Arcușul a fost realizat în ceea ce specialiștii denumesc „perioada de aur” a lui Tourte și a fost vândut la un preț record mondial de 375.000 de euro.

Arcușul a aparținut violoncelistului și compozitorului Karl Alexander Benjamin Uber și are două gravuri după fostul proprietar: „UBER” și „KAB”.

Născut în iunie 1783, în ceea ce este acum Wrocław, Polonia, Alexander Uber a fost fiul unui avocat și muzician amator și fratele mai mic al compozitorului și Kapellmeisterului Christian Friedrich Hermann Uber.

Tatăl său obișnuia să organizeze concerte la casa lor, iar aceste evenimente atrăgeau muzicieni precum Carl Maria von Weber, organistul Friedrich Wilhelm Berner și pianistul Joseph Klingohr.

Cunoscut pentru Concertul pentru Violoncel în Sol Major

Alexandre Uber a studiat vioara cu Johann Janitzek, apoi s-a orientat spre violoncel sub îndrumarea lui Johann Zacharias Jäger și spre compoziție cu Joseph Schnabel.

La vârsta de 21 de ani, a început primul său turneu de concerte în Germania.

În ceea ce privește compozițiile sale, a scris uverturi pentru orchestră, lieduri și piese de muzică de cameră.

Cea mai cunoscută lucrare a sa este Concertul pentru violoncel în Sol major, pe care l-a dedicat lui Carl Maria von Weber, și a devenit cunoscut pentru aranjarea sau transcrierea lucrărilor de Mozart și Beethoven.

Cum a modificat Tourte arcușul de violoncel

Născut în 1747, François Xavier Tourte a fost o figură centrală în dezvoltarea arcușului modern, motiv pentru care, este uneori numit Stradivariusul lumii arcușurilor.

El a conceput un arcuș mai greu decât predecesorii săi, cu mai mult, lemn la vârf, contrabalansând această greutate suplimentară cu o bandă mai grea.

Lui Tourte i se atribuie și alungirea brațului arcușului, ajustarea formei sale pentru a fi concavă în raport cu arcușul și adăugarea de șuruburi metalice pentru a permite instrumentistului să ajusteze tensiunea firului.

Inovațiile lui Tourte le-au permis instrumentiștilor să dezvolte noi lumi sonore, facilitând o proiecție mai mare, o gamă mai largă de culori tonale și, în mod semnificativ, capacitatea de a interpreta fraze cu un legato mai echilibrat, în care arcușul putea avea aceeași greutate atât în partea de sus, cât și partea de jos.

