Arheologii scot la lumină noi secrete ale Marelui Zid Chinezesc

Arheologii care restaurează un sector izolat al Marelui Zid, în apropiere de Beijing, au descoperit o colecție rară de artefacte militare și obiecte de uz cotidian, scrie Popular Mechanics.

Descoperirile oferă perspective noi asupra sistemelor de apărare din timpul dinastiei Ming, tehnicilor de construcție și schimburilor culturale de-a lungul frontierei istorice a Chinei.

O armă puternică din epoca Ming

Cea mai spectaculoasă descoperire este un tun masiv din fier, cântărind aproximativ 112 kilograme, probabil turnat în perioada târzie a dinastiei Ming (secolele XVI – XVII).

Găsit în sectorul Jiankou al zidului, tunul a fost descoperit alături de alte vestigii militare, în interiorul unor turnuri de veghe restaurate.

O inscripție cu textul „Anul 5 Chongzhen”, corespunzător anului 1632, le-a permis cercetătorilor să dateze cu precizie piesa.

Dimensiunea și forma țevii amintesc de artileria europeană, sugerând un schimb de cunoștințe tehnologice între China și Occident.

Viața în interiorul turnurilor de veghe

Săpăturile s-au concentrat pe trei turnuri de veghe și zidurile de legătură, dezvăluind modul în care trăiau soldații staționați la Marele Zid.

Arheologii au descoperit spații de depozitare, un pat din cărămidă încălzit și o sobă, indicii ale modului în care trupele făceau față condițiilor aspre din munți.

Unul dintre turnuri adăpostea un monument din piatră datat 1573, care ajută la stabilirea cronologiei construcției acelui segment.

Oasele de animale și resturile vegetale indică o dietă ce includea atât animale domestice, cât și sălbatice, precum și plante cu utilizări medicinale.

Secrete de construcție și urme personale

Inscripțiile descoperite pe cărămizi au oferit detalii surprinzătoare despre practicile de construcție și organizarea muncii în epoca Ming.

Două cărămizi conțineau specificații precise privind greutatea, contestând presupunerile anterioare despre funcționarea cuptoarelor de ars cărămizi.

Analiza mortarului a arătat folosirea unui amestec de var bogat în magneziu și fibre vegetale, pentru o mai bună rezistență și aderență.

O altă cărămidă purta un mesaj poetic despre ani de muncă grea, oferind o rară mărturie personală a unui constructor al zidului.

Comerț și schimb cultural

Cercetătorii au descoperit și 28 de artefacte din turcoaz, provenite din mine aflate la sute de kilometri distanță, ceea ce indică existența unor rețele comerciale extinse.

Potrivit experților, aceste descoperiri transformă imaginea Marelui Zid dintr-o simplă fortificație militară într-un peisaj istoric viu.

Arheologii spun că viitoarele săpături ar putea dezvălui și mai multe detalii despre viața cotidiană de-a lungul uneia dintre cele mai faimoase fortificații din lume.