Oficial: Câte țări vor participa la Eurovision în 2026? România și alte două țări revin în concurs

European Broadcasting Union (EBU), organismul care organizează concursul Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la ediția din 2026, care va avea loc în luna mai la Viena.

În 2026, la Eurovision vor participa 35 de țări, cel mai mic număr din 2004 încoace. România, Bulgaria și Republica Moldova revin în concurs, absente de trei, două şi, respectiv, un an, în special din motive financiare.

Islanda, Irlanda, Olanda, Slovenia și Spania au anunțat că nu vor participa, în semn de protest față de unda verde primită de Israel pentru a concura în ediția de anul viitor. În aceste condiții, în concurs vor fi cu două țări mai puțin decât numărul din ediția din 2025.

Absența unora dintre cei mai fideli și mai cunoscuți participanți la concurs, inclusiv Irlanda, care deține recordul pentru cele mai multe victorii alături de Suedia, a adus în prim-plan discordia politică, notează The Independent.

Tensiunile s-au intensificat și mai mult când Nemo, cel care a câștigat concursul din 2024 cu piesa „The Code”, a anunțat săptămâna trecută că intenționează să returneze trofeul obținut, în semn de protest față de participarea Israelului.

În această lună, EBU a decis să permită Israelului să participe la concurs, în ciuda protestelor generalizate privind comportamentul său în războiul dintre Israel și Hamas din Gaza și acuzațiile de manipulare a voturilor. Pe de altă parte, oficialii israelieni au salutat decizia EBU, subliniind dreptul Israelului de a participa și avertizând asupra amenințării la adresa libertății de exprimare prin implicarea muzicienilor în dispute politice.

Eurovision 2026 va avea loc la Viena, Austria, în 12 şi 14 mai (semifinale) şi 16 mai 2026 (finala).