„Eram o lumânare care trece prin fereastră” / Lavinia Bârlogeanu despre vise și moarte: „Este important momentul în care visăm pe cineva care a murit”

Omul și moartea sa. Omul în raport cu propria sa Trecere (pentru că așa o numea Mircea Eliade – Marea Trecere). Cum mă raportez la Trecerea mea? De ce visăm persoane decedate care ne-au fost apropiate? Cine sunt eu în raport cu Trecerea mea Dincolo?

Întrebările lui Adrian Artene la podcastul „Altceva” sunt, de fapt, întrebările tuturor și tocmai de aceea podcastul de săptămâna asta trebuie urmărit cu creionul în mână și cu caiețelul de luat notițe. Pentru că orice întâlnire cu psihoterapeuta Lavinia Bârlogeanu nu e doar o întâlnire, e transcendență.

„Eram o lumânare”

Întrebată cum se manifestă apropierea morții în experiențele relatate de pacienți, Lavinia Bârlogeanu a descris astfel de momente ca fiind surprinzător de liniștite.

„Foarte calm, foarte calm”, a spus ea, evocând un caz relatat de un psihanalist care își vizita o pacientă în spital înainte de moartea acesteia.

Pacienta i-ar fi povestit psihanalistului un vis chiar în ziua în care aceasta a murit – un vis-premoniție, de bună seamă:

„Imaginea din vis era foarte senină. Spunea: eram o lumânare pe pervazul ferestrei și vedeam lumânarea în interiorul salonului. La un moment dat am văzut că lumânarea trece prin fereastră de partea cealaltă și-și menține lumina”, a explicat psihoterapeuta.

„Mărturii cutremurătoare, sacre”

Ea a descris astfel de relatări drept „mărturii frumoase, cutremurătoare, sacre”.

„Mă gândesc la privilegiul de a fi terapeut și de a însoți pe cineva în aceste momente. Ce dar frumos primești! Ce apropiere de această forță a spiritului care ne ține pe toți și ne pune pe toți la locul nostru”!

În opinia sa, experiențele directe ale unor astfel de momente sunt mult mai puternice decât explicațiile teoretice.

„Mărturia vie e ceva inimaginabil. E chiar mai mult decât dacă ai citi o carte sau dacă ți s-ar spune, așa cum se spune uneori în biserică sau la slujbele de înmormântare”, a afirmat ea.

Cei doi au vorbit și despre semnificația viselor în care apar persoane decedate

Adrian Artene a întrebat dacă aceste vise sunt legate de frica de moarte sau pot avea alte explicații, precum dorul sau nevoia de a procesa o pierdere.

Lavinia Bârlogeanu a subliniat că visele trebuie interpretate pe mai multe planuri și că ele indică faptul că psihicul uman depășește nivelul conștiinței imediate.

„Sunt oameni care și-au dedicat o viață întreagă studiului viselor și au arătat că noi suntem mult mai mult decât această minte conștientă a noastră. Iar visele ne arată în fiecare clipă că suntem mult mai mult”, a spus ea.

„UN vis nu are niciodată o signură semnificație”

Psihoterapeuta a explicat că un vis nu are niciodată o singură semnificație.

„Un astfel de vis nu ne spune niciodată doar ceva. Trebuie să-l vizităm pe multe planuri, inclusiv să-l corelăm cu viața de aici și de acum a celui care a visat”.

Ea a adăugat că momentul în care apare visul este esențial pentru interpretarea lui.

„Faptul că cineva a visat azi-noapte este important. Azi noapte, și nu acum cinci ani și nu peste nu știu cât timp”, a spus psihoterapeuta.