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Minunea biblică a înmulțirii pâinilor și peștilor, explicată prin matematică. Profesor român din SUA: Unele lucruri ne invită la credință

Poate matematica să ofere o explicație pentru una dintre cele mai cunoscute minuni biblice? Daniel Onofrei, profesor de matematică la Universitatea din Houston, spune că o celebră teoremă matematică deschide cel puțin posibilitatea teoretică a unor fenomene care par altfel imposibile.
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Maria Miron
14 iun. 2026, 00:07, Life-Inedit
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Minunea înmulțirii celor cinci pâini și doi pești, relatată în toate cele patru Evanghelii, continuă să fascineze credincioși și oameni de știință deopotrivă.

Invitat în podcastul „Altceva”, realizat de Adrian Artene, profesorul român Daniel Onofrei, matematician la Universitatea din Houston, a explicat cum paradoxul Banach-Tarski, una dintre cele mai surprinzătoare teoreme din matematică, poate oferi o nouă perspectivă asupra acestei minuni biblice.

Profesorul a precizat că matematica nu poate demonstra metafizicul și nici înlocui credința. „Nu aș spune neapărat că explică, pentru că, încă o dată, cred că metafizicul nu poate fi explicat rațional. Dar, în orice caz, ceea ce am de spus, cred că ajută credinței”, a spus Daniel Onofrei.

Teorema din spatele minunii

În explicația sa, profesorul a făcut referire la paradoxul Banach-Tarski, una dintre cele mai surprinzătoare teoreme din matematică, despre care spune că este numit „paradox” într-un mod nepotrivit, deoarece reprezintă o demonstrație matematică riguroasă. Potrivit enunțului teoremei, o bilă în trei dimensiuni poate fi descompusă matematic astfel încât din părțile rezultate să poată fi compuse două bile identice cu cea inițială.

„Matematica reușește, prin paradoxul Banach-Tarski, să creeze paradigma favorabilă acestor minuni”, a explicat matematicianul, care a menționat că ideea poate fi extinsă teoretic și la alte obiecte tridimensionale.

„De la bilă, tu poți duce la orice obiect tridimensional, deci pâinea, peștele”, a spus Daniel Onofrei.

Matematica și divinul

El a subliniat însă că această descompunere matematică presupune concepte extrem de abstracte din teoria mulțimilor, inclusiv mulțimi de măsură zero și mulțimi nenumărabile, ceea ce o face imposibil de realizat în lumea fizică prin mijloace obișnuite.

„Practic, ne creează paradigma posibilității minunii, dar presupune divinul, adică presupune ipoteza că posibilitatea acestei ruperă era la îndemâna lui Iisus, o rupere specială în mulțimii speciale”, a explicat el.

În opinia lui Daniel Onofrei, chiar și atunci când o poveste pare imposibilă, matematica ne poate face să o privim altfel. „Însă, totuși, de unde povestea pare o minciună sfruntată, cred că această teoremă reușește , dacă știm și înțelegem spiritul, să ne pună pe gânduri cel puțin. Și asta e bine, zic eu”, a afirmat profesorul.

De la Iași la Universitatea din Houston

Daniel Onofrei a absolvit Facultatea de Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și și-a continuat studiile doctorale și postdoctorale în Statele Unite și Franța. În prezent, este profesor la Universitatea din Houston, unde predă din 2011 în cadrul Departamentului de Matematică și activează, de asemenea, în Departamentul de Inginerie Electrică.

Profesorul face parte și din echipe de cercetare implicate în proiecte pentru Departamentul Apărării al Statelor Unite, inclusiv în domeniul reducerii amprentei radar a aeronavelor. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în numeroase reviste științifice internaționale.

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