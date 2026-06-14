De ce folosește un profesor român din SUA simbolul Yin și Yang la cursuri. Lecția despre confort și haos

Invitat în podcastul „Altceva”, realizat de Adrian Artene, Daniel Onofrei a explicat că matematica poate fi privită ca un instrument care îi ajută pe oameni să se adapteze. Ea funcționează ca un cadru de gândire aplicabil în contexte variate.

Lecția de viață ascunsă în simbolul Yin și Yang

Profesorul le prezintă frecvent studenților imaginea cercului Yin și Yang. Onofrei folosește acest simbol ca punct de pornire pentru discuții despre învățare și dezvoltare personală.

„Albul înseamnă ordine, coerență și confort. Negru înseamnă haos, zbucium, disconfort”, a explicat el.

Interpretarea sa sugerează că echilibrul dintre cele două stări este esențial pentru evoluție. Nici confortul absolut, nici haosul total nu sunt dorite.

„Este un cerc negru în partea albă pentru că nu vrei să fii într-o zonă de foarte mult confort pentru că devii plastic, devii fixat, încremenit într-o ființare care nu are rost”.

Confortul excesiv produce stagnare intelectuală și lipsă de progres personal.

„Când ești într-o zonă de prea mult confort, nu mai produci nimic, nu mai evoluezi”.

La fel, haosul continuu nu permite funcționarea normală a individului.

„Negru înseamnă disconfort, haos, dar nici acolo nu vrei să fii întruna pentru că o iei razna, nu poți să trăiești așa”.

De ce matematica te scoate din zona de confort

Matematica obligă constant la confruntarea cu necunoscutul și cu dificultatea. Procesul de învățare implică inevitabil disconfort cognitiv.

„Matematica îți propune mereu zona de disconfort. Și mie acum, când învăț lucruri noi, îmi creează un disconfort pentru că ai impresia că nu știi, ai impresia că ești mai slab decât cei care au scris, cei care știu”.

Acest disconfort este o componentă normală a progresului intelectual.

„Când înveți, este automat un disconfort. Iar matematica îl creează și mai tare pentru că este o știință foarte grea.”

Expunerea repetată la dificultăți dezvoltă adaptabilitate și flexibilitate mentală.

„Cu cât îl îmbrățișezi mai des și cu cât reușești să înveți mai mult, îți capeți o elasticitate. Deci ieși din disconfort și intri în disconfort foarte ușor”.

Cum pune matematica ordine în haos

Matematica oferă un cadru structural pentru organizarea informației și rezolvarea problemelor complexe.

„Matematica te mai învață și cum să ieși din zona de haos, pentru că are structura care îți permite să pui ordine în haos”.

Potrivit profesorului, „vei tinde să te poziționezi mereu într-un zigzag în jurul liniei de optim, pentru că aia e linia de optim, aia e linia de mijloc”.

Această zonă de echilibru este considerată cea mai productivă pentru dezvoltare personală.

„Acolo vrei să fii, acolo vrei să-ți duci viața, acolo e, de fapt, zona de maxim potențial”.

Matematica este descrisă ca un mod de gândire, nu doar ca o disciplină teoretică.

„Matematica te ajută în sensul ăsta dacă o faci cum trebuie. Cum trebuie să faci matematica? De fapt, matematica te învață cum trebuie să trăiești”.

Un matematician român în mediul academic american

Stabilit de peste două decenii în Statele Unite, Daniel Onofrei este profesor la Universitatea din Houston, unde predă atât în cadrul Departamentului de Matematică, cât și al Departamentului de Inginerie Electrică.

De-a lungul carierei sale a desfășurat activități de cercetare în matematică aplicată și inginerie. A colaborat inclusiv la proiecte finanțate de Departamentul Apărării al SUA. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în reviste științifice internaționale și prezentate în cadrul unor conferințe de specialitate.