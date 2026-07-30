Țigările revin în modă. De ce tot mai multe celebrități se afișează din nou fumând

Specialiștii avertizează însă că este vorba în primul rând despre un fenomen de imagine, care riscă să transforme din nou fumatul într-un simbol al stilului și al rebeliunii, în special pentru publicul tânăr, scrie publicația italiană Il Post.

De la tabu la accesoriu de imagine

În ultimele luni, fotografii cu vedete fumând au reapărut frecvent pe coperțile revistelor și pe rețelele sociale. Printre numele asociate acestui nou val se numără Dua Lipa, Charli XCX, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Sabrina Carpenter sau actrița și comediana Megan Stalter, care a pozat recent pe covorul roșu cu o țigară folosită ca element de recuzită. Pentru multe dintre aceste apariții, țigara nu este prezentată ca un produs de consum, ci ca un accesoriu menit să transmită nonconformism, senzualitate sau nostalgie.

Moda anilor 2000 revine și odată cu ea reapare și țigara

Fenomenul este legat de revenirea esteticii inspirate din anii ’90 și începutul anilor 2000, spun criticii din lumea modei. Generația tânără redescoperă stilul acelei perioade, iar vedetele îl adaptează unei imagini care contrastează cu cultura ultimilor ani, dominată de preocuparea pentru sănătate, alimentație și un stil de viață echilibrat. Astfel, țigara este folosită mai degrabă ca simbol al libertății și al rebeliunii decât ca element care promovează în mod direct fumatul.

Industria modei profită de tendință

Fenomenul nu se limitează la fotografiile celebrităților. Mai multe branduri de lux au distribuit pachete personalizate de țigări la evenimente private și prezentări de modă, iar unele produse cosmetice și parfumuri folosesc denumiri sau elemente vizuale inspirate de universul tutunului. Țigara reapare astfel ca obiect estetic, chiar și în contexte în care consumul efectiv nu este în prim-plan.

Și filmele sau serialele includ mai des imagini cu fumatul

Creșterea vizibilității țigărilor este observată și în industria divertismentului. Potrivit unui studiu realizat de organizația americană Truth Initiative, numărul scenelor în care apare tutunul în cele mai urmărite producții de streaming destinate tinerilor s-a dublat între 2021 și 2022. Imagini cu personaje care fumează apar atât în seriale dramatice, cât și în producții animate, iar videoclipurile muzicale includ tot mai frecvent astfel de secvențe.

Consumul de țigări continuă totuși să scadă

Deși impresia creată în mediul online este că fumatul revine în forță, datele statistice arată o realitate diferită. La nivel mondial, consumul de țigări continuă să scadă în majoritatea regiunilor, chiar dacă există excepții. În schimb, în rândul tinerilor, țigările electronice și dispozitivele pentru vaping au devenit mult mai populare decât țigările clasice. Robert K. Jackler, cercetător la Universitatea Stanford și specialist în impactul publicității produselor din tutun, explică faptul că vedetele din industria divertismentului fumează într-o proporție mai mare decât populația generală, ceea ce poate crea impresia falsă că acest obicei este din nou răspândit.

Medicii avertizează asupra riscului de normalizare

Specialiștii în sănătate publică atrag atenția că expunerea repetată a imaginilor cu celebrități fumând poate influența percepția adolescenților și a tinerilor asupra acestui obicei. Organizația Mondială a Sănătății estimează că tutunul provoacă peste 8 milioane de decese anual la nivel global. Reducerea atractivității fumatului în cultura populară a fost una dintre principalele strategii folosite în ultimele două decenii pentru scăderea consumului. Revenirea țigării ca element de stil nu înseamnă neapărat că mai mulți oameni fumează, însă există semnale că transformarea ei într-un simbol al eleganței sau al rebeliunii poate diminua mesajele de sănătate publică și poate influența generațiile tinere.