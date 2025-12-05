Eurovision 2026. Patru țări din Europa vor boicota ediția de anul viitor, după ce Israelul a primit undă verde să concureze

Irlanda, Spania, Slovenia și Țările de Jos vor boicota concursul Eurovision 2026. Decizia vine după ce Israelul a primit undă verde pentru a participa la concursul muzical din 2026, deși mai multe posturi de televiziune participante au făcut apeluri de a-l exclude din cauza războiului din Gaza, scrie The Guardian.

Joi, la adunarea generală a Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU), posturile de televiziune participante au votat doar introducerea unor noi reguli menite să împiedice guvernele și terții să promoveze în mod disproporționat anumite melodii pentru a influența votanții.

„O mare majoritate a membrilor au convenit că nu este necesar un vot suplimentar privind participarea și că Eurovision 2026 ar trebui să se desfășoare conform planului, cu garanții suplimentare”, este anunțul făcut de EBU într-un comunicat.

Israelul participă, țările refuză difuzarea concursului

În urma acestei poziții a EBU, radiodifuzorul irlandez RTÉ a anunțat că nu va participa la concursul din 2026 și nu va transmite competiția. „RTÉ consideră că participarea Irlandei rămâne inacceptabilă, având în vedere pierderile îngrozitoare de vieți omenești din Gaza și criza umanitară de acolo, care continuă să pună în pericol viața a atât de mulți civili”, se arată într-un comunicat.

În plus, postul spaniol RTVE a declarat, de asemenea, că nu va transmite concursul sau semifinalele de la Viena de anul viitor. Decizia a fost motivată de faptul că procesul de luare a deciziilor este „insuficient” și generează „neîncredere”.

Și radiodifuzorul olandez Avrotros a anunțat, în cursul zilei de joi, că se va retrage și el din concursul de anul viitor. „După ce a cântărit toate perspectivele, Avrotros a concluzionat că, în circumstanțele actuale, participarea nu poate fi conciliată cu valorile publice fundamentale pentru organizația noastră.”

Totodată, postul național de televiziune din Slovenia, RTVSLO, primul care a amenințat cu boicotul în această vară, a declarat că participarea „ar intra în conflict cu valorile sale de pace, egalitate și respect”.

Ediția de anul viitor a concursului Eurovision va avea loc în Viena, în luna mai.