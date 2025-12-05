Prima pagină » Cultură-Media » Ministerul Culturii lansează cel mai amplu proiect de digitalizare al patrimoniului cultural

Ministerul Culturii, prin intermediul Unității de Management a Proiectului, a anunțat lansarea proiectului strategic ePatrimoniu, o inițiativă amplă care vizează transformarea digitală a patrimoniului cultural național.
05 dec. 2025

Cu o finanțare substanțială de peste 24 de milioane de euro, acest demers este considerat cel mai important proiect de digitalizare din istoria culturală a României.

Proiectul ePatrimoniu are obiectivul de a schimba fundamental modul în care patrimoniul național este descoperit, protejat și valorificat.

Prin crearea unei platforme digitale moderne și intuitive, ușor de accesat și de utilizat, inițiativa va reuni într-un singur loc informații complete despre patrimoniul mobil, cel imobil și cel imaterial al țării.

Platforma unică la nivel național nu doar că va centraliza datele, dar va și oferi servicii publice electronice moderne și accesibile, destinate atât cetățenilor, cât și instituțiilor și specialiștilor din domeniu.

Astfel, ePatrimoniu va aduce moștenirea culturală mai aproape de public, marcând începutul unei noi etape în care cultura devine accesibilă, conectată și relevantă pentru întreaga societate românească.

