Înregistrările procesului de la Nürnberg al liderilor naziști, digitalizate și puse la dispoziție online

Accesul liber la fiecare document oficial din proces, deținut de biblioteca facultății de drept Harvard, va fi disponibil tuturor cercetătorilor, fie ei amatori sau profesioniști, pentru prima dată începând de joi, după o activitate de 25 de ani a unei echipe formată din 30 de istorici, curatori de metadate și bibliotecari, potrivit The Guardian.

Proiectul a început în 1998, prin îndepărtarea capselor și a agrafelor de birou din documentele delicate, pentru a putea fi scanate. Paul Deschner, care a condus proiectul privind procesele de la Nürnberg de la Harvard, a declarat că, de la început, scopul a fost digitalizarea a tot ceea ce se afla în colecția bibliotecii despre procedurile judiciare, care până atunci fusese păstrată în cutii și rareori văzută. Scopul era dublu: „să păstreze aceste documente, care începeau să se dezintegreze literalmente imediat ce erau atinse, deoarece erau… pe hârtie mimeografiată pe bază de acid din anii 1940 și pur și simplu nu suportau să fie manipulate, și să le facă accesibile în zorii erei internetului”.

Probe despre liderii naziști responsabili pentru atrocități împotriva umanității

Colecția bibliotecii conține peste 750.000 de pagini de transcrieri, memorii și probe din totalul a 13 cazuri, care între 1945 și 1949 au fost intentate împotriva liderilor militari și politici naziști considerați responsabili pentru atrocități împotriva umanității, în special Holocaustul, și care au revoluționat dreptul internațional al drepturilor omului. În prima și principala procedură, 19 dintre cei mai influenți naziști, inclusiv Hermann Göring, Rudolf Hess și Albert Speer, au fost judecați. În 12 procese ulterioare, aproape 200 au fost judecați. În total, doar trei au fost găsiți nevinovați. Doisprezece au primit condamnări la moarte, iar alții pedepse pe viață sau mai scurte.