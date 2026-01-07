Prima pagină » Știri externe » Trump: Venezuela va cumpăra „DOAR produse fabricate în SUA” din banii obținuți prin noul acord petrolier

Trump: Venezuela va cumpăra „DOAR produse fabricate în SUA” din banii obținuți prin noul acord petrolier

Președintele SUA, Donald Trump, a precizat miercuri noaptea, într-o postare pe Truth Social, că Venezuela ar urma să folosească încasările rezultate din noul acord petrolier cu Statele Unite pentru a achiziționa „NUMAI produse fabricate în America”, fără a oferi detalii despre mecanismul concret prin care vor fi făcute aceste tranzacții.
Trump: Venezuela va cumpăra „DOAR produse fabricate în SUA” din banii obținuți prin noul acord petrolier
Donald Trump. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
08 ian. 2026, 00:48, Știri externe

Potrivit mesajului publicat de Trump, lista ar include „produse agricole americane”, precum și „medicamente, dispozitive și echipamente medicale” produse în SUA, plus echipamente destinate modernizării rețelei electrice și a facilităților energetice din Venezuela. Liderul de la Casa Albă a susținut că, astfel, Caracas ar urma să facă din SUA „principalul partener” comercial.

Declarațiile vin la o zi după ce Trump anunțase că Venezuela va „preda” între 30 și 50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite, petrol care ar urma să fie vândut la prețul pieței, iar veniturile să fie controlate de partea americană.

În paralel, administrația americană a transmis că aplicarea înțelegerii ar implica o relaxare „selectivă” a sancțiunilor asupra petrolului venezuelean, pe fondul unui context geopolitic tensionat, inclusiv reacții critice din partea Chinei, potrivit relatărilor de presă.

Recomandarea video