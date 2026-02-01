Prima pagină » Știri externe » Trump spune că SUA discută cu liderii Cubei pentru un posibil acord

Trump spune că SUA discută cu liderii Cubei pentru un posibil acord

Administrația de la Washington poartă discuții cu conducerea de la Havana pentru a ajunge la un acord, a declarat Donald Trump.
Iulian Moşneagu
02 feb. 2026, 00:53, Știri externe

Cuba este o națiune în colaps. Este așa de mult timp, dar acum nu mai are Venezuela care să o susțină. Așadar, discutăm cu oamenii din Cuba, cu cei mai înalți reprezentanți ai Cubei, pentru a vedea ce se va întâmpla”, le-a spus Trump reporterilor, duminică, la reședința sa Mar-a-Lago, conform The Guardian.

Cred că vom încheia un acord cu Cuba”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Președintele SUA nu a precizat ce ar presupune un asemenea acord.

„Nu trebuie să fie neapărat o criză umanitară. Cred că probabil vor veni la noi și vor dori să încheie un acord… Situația lor este foarte gravă pentru Cuba. Nu au bani. Nu au petrol. Trăiau din banii și petrolul Venezuelei, iar acum nu mai primesc nimic”, a declarat Trump sâmbătă.

În ultimele săptămâni, Trump a intensificat presiunile asupra națiunii insulare comuniste, după înlăturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro, a cărui țară era un aliat apropiat al Havanei și o sursă importantă de petrol pentru Cuba.

Joi, Trump a semnat un ordin executiv care amenință cu tarife suplimentare țările ce vând petrol Cubei. Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a denunțat vineri ceea ce a numit o încercare a președintelui american Donald Trump de a „sufoca” economia insulei.

