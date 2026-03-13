Cuba anunță că va elibera 51 de prizonieri

Guvernul de la Havana a anunțat că autoritățile din Cuba vor elibera 51 de prizonieri în următoarele zile, ca o demonstrație de „bunăvoință” în urma discuțiilor cu Vaticanul.
Laurentiu Marinov
13 mart. 2026, 17:47, Știri externe

Nu este specificat, însă, dacă printre aceștia se numără și deținuți politici, dar s-a precizat că toți „au ispășit o parte semnificativă din pedepse și au menținut o conduită bună în timpul închisorii”, potrivit BBC.

Comunicatul vine în contextul în care președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a declarat că oficialii americani și cubanezi poartă discuții pentru a găsi soluții la diferendele dintre cele două țări. El a spus că niciun combustibil nu a intrat în Cuba în ultimele trei luni.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că Cuba are „probleme serioase”, după ce a amenințat cu o „preluare amiabilă” a țării din Caraibe.

Cuba se confruntă cu mai multe pene de curent, deoarece insula se confruntă cu penuria de combustibil, care a fost agravată de presiunile din partea SUA.

Trump vrea să schimbe conducerea în Cuba

De la revenirea sa la Casa Albă, Trump și-a exprimat clar dorința de a schimba conducerea Cubei. De asemenea, a amenințat cu tarife vamale pentru bunurile importate în SUA din orice țară care furnizează petrol Cubei.

Havana se bazează în mare măsură pe combustibilul importat pentru electricitatea sa, iar SUA au confiscat o serie de transporturi de petrol cu destinația Cuba.

Se crede că Venezuela trimitea în jur de 35.000 de barili de petrol pe zi în Cuba, asigurând aproximativ jumătate din necesarul de petrol al insulei. Însă raidul Washingtonului asupra Venezuelei – și capturarea președintelui Nicolás Maduro – la începutul lunii ianuarie a perturbat acordul.

Într-o intervenție televizată de vineri, Díaz-Canel a declarat că lipsa de combustibil care intră în Cuba în ultimele trei luni a dus la scăderea treptată a rezervelor de motorină și păcură. Având în vedere acest lucru, rețeaua electrică a țării a devenit din ce în ce mai „instabilă”, a spus el.

Pentru a atenua impactul, Cuba a crescut producția internă de țiței și gaze, precum și producția de energie solară.

 

