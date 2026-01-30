Președintele Cubei denunță încercarea lui Trump de a „sufoca” economia insulei.

„Sub un pretext fals și nefondat… președintele Trump intenționează să sufoce economia Cubei prin impunerea de tarife țărilor care, în mod suveran, comercializează petrol cu Cuba”, a scris Diaz-Canel pe X, potrivit AFP.

Președintele Donald Trump a promis că va bloca aprovizionarea Cubei cu petrol. După capturarea de către SUA a liderului venezuelean Nicolás Maduro, Mexicul a devenit principalul furnizor de petrol al insulei.

Trump a semnat joi un ordin executiv prin care amenință cu impunerea unor tarife suplimentare țărilor care vând petrol Cubei, sporind și mai mult presiunea asupra insulei.

Cuba are suficient petrol pentru doar 15–20 de zile, la nivelurile actuale de cerere și de producție internă, după ce Mexicul ar fi anulat un transport către insulă, a relatat Financial Times, citând date ale firmei Kpler.