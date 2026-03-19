Discuțiile dintre Ucraina, SUA și Rusia, puse pe pauză din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Negocierile diplomatice dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia au fost amânate temporar, din cauza atenției oferite de Washington asupra conflictului din Orientul Mijlociu, a anunțat miercuri Ministerul de Externe de la Kiev, citat de Kyiv Post.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Heorhii Tykhyi, a declarat că mai multe runde de consultări trilaterale importante au fost reprogramate și nu vor avea loc în perioada imediată.

„Mai multe runde viitoare de consultări trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite au fost deja reprogramate de mai multe ori. Până în prezent, acestea au fost amânate din nou”, a spus el.

Acesta a spus că procesul diplomatic nu a fost abandonat, ci doar întârziat: „Nu au fost anulate sau abandonate, ci doar amânate. Nu este nevoie să se interpreteze mai multe în acest sens”.

Anterior, președintele Volodimir Zelenski a confirmat că Statele Unite au decis să amâne discuțiile, în condițiile în care sunt implicate în acțiuni militare legate de Iran.

„În aceste condiții, negocierile sunt suspendate, deși echipele rămân în contact zilnic”, a declarat Heorhii Tykhyi.

Ministerul de Externe a precizat că există în continuare colaborare între părți, însă progrese reale vor putea apărea doar prin întâlniri fizice, preferabil la nivel înalt.

Oficialul ucrainean a mai declarat că Rusia nu a arătat că are o deschidere reală pentru soluții diplomatice. În paralel, Moscova a venit cu alt tip de abordare.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Kievul că nu dorește o rezolvare pașnică a conflictului și a susținut continuarea operațiunilor militare.

„Președintele Putin a confirmat în repetate rânduri că suntem angajați în mod neechivoc față de o soluție negociată. Dar, din moment ce regimul de la Kiev nu este pregătit pentru acest lucru, vom atinge obiectivele operațiunii militare speciale pe teren”, a spus Lavrov.

În același timp, Volodimir Zelenski a declarat că are un „presentiment foarte rău” în legătură cu evoluțiile din Orientul Mijlociu și efectele asupra Iranului.

El consideră că acest conflict, care durează deja de trei săptămâni, pune presiune pe livrările de armament occidental și încetinește eforturile de pace legate de Ucraina.