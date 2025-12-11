Unior Tepid – Cheile dinamometrice electronice, prevăzute cu funcții de memorare și operare la distanță, stabilesc un nou nivel de excelență în controlul precis al strângerilor

În multe aplicații industriale, o cheie dinamometrică mecanică, bazată doar pe „clicul” clasic, nu mai este suficientă. Sunt necesare date, dovezi și repetabilitate. În acest context, Unior Tepid aduce în prim-plan cheile dinamometrice electronice cu memorie internă și autonomie la distanță – un instrument care îmbină scula clasică cu funcțiile unui senzor inteligent integrat în fluxul digital de producție.