Prima pagină » Comunicate » Unior Tepid – Cheile dinamometrice electronice, prevăzute cu funcții de memorare și operare la distanță, stabilesc un nou nivel de excelență în controlul precis al strângerilor

Unior Tepid – Cheile dinamometrice electronice, prevăzute cu funcții de memorare și operare la distanță, stabilesc un nou nivel de excelență în controlul precis al strângerilor

În multe aplicații industriale, o cheie dinamometrică mecanică, bazată doar pe „clicul” clasic, nu mai este suficientă. Sunt necesare date, dovezi și repetabilitate. În acest context, Unior Tepid aduce în prim-plan cheile dinamometrice electronice cu memorie internă și autonomie la distanță – un instrument care îmbină scula clasică cu funcțiile unui senzor inteligent integrat în fluxul digital de producție.
Unior Tepid – Cheile dinamometrice electronice, prevăzute cu funcții de memorare și operare la distanță, stabilesc un nou nivel de excelență în controlul precis al strângerilor
Mediafax
11 dec. 2025, 13:25, Comunicate

Aceste chei păstrează rolul de bază – controlul precis al cuplului de strângere – dar îl extind printr-o electronică avansată care măsoară, afișează, înregistrează și transmite parametrii fiecărei strângeri. Cuplul este setat din taste sau prin programe predefinite, iar operatorul primește pe afișaj valori numerice clare, însoțite de semnale acustice și/sau luminoase în momentul atingerii valorii țintă. În paralel, fiecare operație este salvată în memoria internă a sculei – în mod uzual câteva sute de poziții succesive – împreună cu informații precum: cuplu setat și cuplu efectiv, direcția de strângere, programul folosit, data și ora.

Citeşte comunicatul integral AICI

Citește și

Recomandarea video