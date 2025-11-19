Maidan investește 1,2 milioane de euro în extinderea capacității de producție și lansează PIUA, linia proprie de produse ready to eat

Maidan, companie activă în catering pentru evenimente corporate și private, catering industrial și dezvoltare de produse gastronomice proprii, anunță o investiție totală de 1,2 milioane de euro, direcționată către modernizarea și extinderea facilității de producție din Crevedia, digitalizarea proceselor și lansarea unei noi linii de produse ready to eat sub brandul PIUA.

Noua investiție face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a companiei, care vizează consolidarea segmentului de produse proprii și diversificarea portofoliului către retail și consum individual, complementară activității de catering corporate și industrial.

