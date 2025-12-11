SGS își extinde activitatea de asigurare a calității în domeniul agricol prin achiziționarea Australian Superintendence Company

Înființată în 1969, ASC și-a clădit o reputație solidă în domeniul serviciilor de inspecție și laborator pentru exportul australian de cereale, leguminoase, legume și semințe oleaginoase.

Compania a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea standardelor internaționale pentru eșantionarea și analiza cerealelor și semințelor oleaginoase prin implicarea sa în Organizația Internațională de Standardizare (ISO), Asociația pentru Comerțul cu Cereale și Furaje (GAFTA) și Federația Asociațiilor pentru Uleiuri, Semințe și Grăsimi (FOSFA).

