SGS își extinde activitatea de asigurare a calității în domeniul agricol prin achiziționarea Australian Superintendence Company

Grupul SGS, lider mondial în testare, inspecție și certificare, a cumpărat Australian Superintendence Company (ASC), o companie specializată în asigurarea calității în domeniul agricol, din Australia. Achiziția aduce în cadrul grupului 40 de noi specialiști și susține “Strategy 27 – Accelerating growth, building trust” prin lărgirea ofertei de servicii care protejează sănătatea, siguranța și bunăstarea oamenilor.
11 dec. 2025, 14:13, Comunicate

Înființată în 1969, ASC și-a clădit o reputație solidă în domeniul serviciilor de inspecție și laborator pentru exportul australian de cereale, leguminoase, legume și semințe oleaginoase.

Compania a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea standardelor internaționale pentru eșantionarea și analiza cerealelor și semințelor oleaginoase prin implicarea sa în Organizația Internațională de Standardizare (ISO), Asociația pentru Comerțul cu Cereale și Furaje (GAFTA) și Federația Asociațiilor pentru Uleiuri, Semințe și Grăsimi (FOSFA).

