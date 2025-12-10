Prima pagină » Știrile zilei » Fermierii americani critică pachetul de sprijin al administrației Trump

Fermierii din Statele Unite au avertizat că pachetul de sprijin al guvernului de la Washington acoperă doar o mică parte din pierderile estimate între 35 și 44 de miliarde de dolari, ca urmare a prețurilor scăzute, a costurilor ridicate și a provocărilor generate de războaiele comerciale.
Radu Mocanu
10 dec. 2025, 14:10, Știri externe

Fermierii americani au primit cu optimism moderat anunțul președintelui Donald Trump privind pachetul de sprijin de 12 miliarde de dolari destinat sectorului agricol, însă au susținut că acest sprijin reprezintă doar o gură de oxigen pe termen scurt în fața provocărilor din agricultură. 

Mike Stranz, vicepreședinte Uniunii Naționale a fermierilor a declarat: „Acest sprijin va servi drept o gură de oxigen pentru cei care încearcă pur și simplu să reziste până anul viitor. Dar este doar o gură de oxigen, nu o soluție pe termen lung”, citat de Reuters. 

Provocările cu care se confruntă sectorul agricol american sunt prețurile mici la culturile de bază, costurile ridicate pentru fertilizatori și semințe, dar și exporturile scăzute ca urmare a războiului comercial al administrației de la Washington. 

Centrul pentru Politici de Risc Agricol estimează că pierderile pentru culturile de bază, printre care porumb, grâu, soia și arahide, vor fi între 35 fi 44 de miliarde de dolari. 

Asociația Americană a producătorilor de Soia a transmis că pachetul de ajutor ar acoperi însă doar o fracțiune din aceste pierderi, iar pentru soia doar aproximativ un sfert. 

„Suntem recunoscători pentru acest sprijin economic, dar banii doar astupă găurile și încetinesc hemoragia”, a declarat un fermier de soia din Kentucky. 

Administrația Trump susține că pachetul constituie un ajutor tranzitoriu, menit să ofere sprijin până când modificările la programele de susținere agricolă, incluse în legislația fiscală și bugetară, vor genera plăți mai mari către fermieri.

