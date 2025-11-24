Donald Trump anunță că va merge la Beijing: Relația noastră cu China este extrem de puternică

Donald Trump și Xi Jiping au avut luni o conversație telefonică. Liderii din SUA și China au discutat despre războiul din Ucraina, traficul de droguri și domeniul agricol.

La finalul conversației, Trump a tras concluziile pe propria rețea de socializare Truth Social.

„Tocmai am avut o convorbire telefonică foarte bună cu președintele Xi, al Chinei. Am discutat multe subiecte, inclusiv Ucraina/Rusia, fentanil, soia și alte produse agricole etc. Am încheiat o înțelegere bună și foarte importantă pentru Marii Noștri Fermieri – și va fi doar mai bună. Relația noastră cu China este extrem de puternică! Această convorbire a fost o continuare a întâlnirii noastre de mare succes din Coreea de Sud, de acum trei săptămâni. De atunci, s-au înregistrat progrese semnificative de ambele părți în menținerea actualității și exactității acordurilor noastre”, a scris Trump pe rețeaua de socializare.

Vizită la Bejing în aprilie

Donald Trump a anunțat că a fost invitat de Xi Jinping să facă o vizită la Beijing. Aceasta va avea loc la primăvară. Vizita va fi urmată de o deplasare în SUA a președintelui Xi.

„Acum ne putem concentra asupra imaginii de ansamblu. În acest scop, președintele Xi m-a invitat să vizitez Beijingul în aprilie, lucru pe care l-am acceptat, iar eu i-am răspuns, unde va fi oaspetele meu pentru o vizită de stat în SUA mai târziu în cursul anului. Am convenit că este important să comunicăm des, lucru pe care aștept cu nerăbdare să-l fac”, a precizat Trump.

Mass-media de stat chineză a relatat că președintele Chinei, Xi Jinping, i-ar fi spus președintelui american Donald Trump că „revenirea Taiwanului la China” ar fi un element cheie al ordinii internaționale postbelice.

„China și Statele Unite au luptat odată cot la cot împotriva fascismului și militarismului și ar trebui să colaboreze acum pentru a proteja rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Xi, potrivit agenției de presă chineze Xinhua.

Informația vine în contextul în care China consideră Taiwanul ca parte a teritoriului său și nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra acestuia.

Taiwanul respinge pretențiile Beijingului și afirmă că numai poporul taiwanez poate decide asupra viitorului său.