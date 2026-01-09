NATO transmite calm după ieșirile lui Trump privind Groenlanda: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru”

Declarația vine în contextul tensiunilor generate de afirmațiile președintelui SUA, Donald Trump, privind posibilitatea preluării controlului asupra Groenlandei.

Aflat într-o vizită oficială în Finlanda, generalul Grynkewich a subliniat că, din punct de vedere militar, situația este stabilă.

„Până acum, acest lucru nu a avut niciun impact asupra activității mele la nivel militar. Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru al Alianței, chiar și astăzi. Consider că suntem departe de a fi într-o situație de criză”, a declarat acesta.

Danemarca, stat membru NATO care include Groenlanda în teritoriul său, a reacționat ferm la declarațiile liderului american. Premierul Mette Frederiksen a avertizat că un atac al SUA asupra unui stat membru NATO ar reprezenta „sfârșitul a tot”.

Groenlanda, teritoriu strategic situat în zona arctică, este considerată importantă din punct de vedere geopolitic, în special în contextul competiției dintre marile puteri. Donald Trump a susținut în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra insulei pentru a-și asigura securitatea în fața amenințărilor venite din partea Chinei și Rusiei.

Poziția Casei Albe și declarațiile lui Trump

Casa Albă nu a exclus varianta militară, însă a indicat că președintele Trump analizează „activ” posibilitatea cumpărării Groenlandei, fără a preciza forma pe care ar putea-o lua o astfel de tranzacție. Mai mult, într-un interviu acordat publicației New York Times, Trump a admis că ar putea fi nevoit să aleagă între menținerea integrității NATO și obținerea controlului asupra teritoriului danez.

Întrebat despre aceste afirmații, generalul Grynkewich a evitat să comenteze aspectele politice.

„Încercăm să descurajăm orice acțiune împotriva teritoriului Alianței. Cred că reușim. Vedem asta în fiecare zi”, a declarat el în orașul Vantaa, situat la nord de Helsinki.

Declarațiile președintelui american au stârnit îngrijorări serioase în rândul statelor europene membre NATO, care percep aceste poziții drept o amenințare existențială la adresa Alianței Nord-Atlantice. Danemarca a primit deja sprijin oficial din partea Italiei, Franței, Germaniei, Poloniei, Spaniei și Regatului Unit.

Liderii europeni insistă asupra importanței unității și respectării angajamentelor asumate în cadrul NATO, într-un context internațional marcat de instabilitate și rivalități geopolitice tot mai accentuate.