Scanezi produsul și vezi dacă e fabricat în SUA: aplicațiile folosite de danezi pentru a evita produsele americane

Creatorii lor spun că interesul a crescut brusc la sfârșitul lunii ianuarie. În doar trei zile, la apogeul crizei diplomatice, aplicația „Made O’Meter” a adunat aproximativ 30.000 de descărcări, totalul depășind 100.000 de la lansarea din martie.

Aplicația permite utilizatorilor să scaneze produsele cu telefonul pentru a afla dacă aparțin unor companii americane. Mai mult, sugerează produse alternative din Europa. Potrivit Associated Press, cea mai recentă versiune folosește inteligența artificială pentru a analiza mai multe produse simultan și susține că are o acuratețe de peste 95%.

Aleg produsele cu ajutorul AI

Dezvoltatorul său, Ian Rosenfeld, care locuiește la Copenhaga și lucrează în marketing digital, spune că ideea i-a venit după ce a observat că mulți oameni voiau să boicoteze produsele americane, dar nu știau cum să facă asta concret. „Mulți oameni erau frustrați și se gândeau: Cum facem asta, în mod practic?”

Folosind inteligența artificială, utilizatorii pot face o fotografie unui produs, iar aplicația caută informații detaliate despre origine și compania care îl produce. „În felul acesta, ai informații pe care le poți folosi pentru a lua decizii despre ceea ce consideri că este corect”, a spus Rosenfeldt.

Aplicația se răspândește în lume

Utilizarea aplicației mobile a atins un vârf pe 23 ianuarie, când s-au înregistrat aproape 40.000 de scanări într-o singură zi, față de aproximativ 500 pe zi vara trecută. „A devenit mult mai personal”, a spus Rosenfeldt, referindu-se la sentimentul că Danemarca „pierde un aliat și un prieten” în Statele Unite.

Peste 20.000 de persoane folosesc aplicația în Danemarca, dar și de utilizatori din Germania, Spania, Italia sau chiar Venezuela. Dezvoltatorul ei recunoaște că astfel de inițiative nu vor afecta serios economia americană, însă speră că pot transmite un mesaj magazinelor și pot încuraja consumul de produse europene: „Poate putem trimite un semnal și oamenii vor asculta, iar noi putem produce o schimbare”.

Tehnologia americană, greu de evitat

O altă aplicație daneză, „NonUSA”, a depășit 100.000 de descărcări la începutul lunii februarie. Unul dintre realizatorii săi a spus că într-o singură zi s-au înregistrat peste 25.000 de descărcări, iar la un moment dat utilizatorii scanau sute de produse pe minut.

Impactul real al acestor demersuri este pus sub semnul întrebării. Christina Gravert, profesor asociat de economie la Universitatea din Copenhaga, spune că produsele americane reprezintă între „1 și 3%” din oferta magazinelor alimentare daneze, fiind vorba mai ales de nuci, vinuri sau dulciuri. În schimb, tehnologia americană este utilizată pe scară largă, de la iPhone-uri la programe Microsoft.

Ea consideră că astfel de campanii de boicot sunt, de obicei, de scurtă durată și că schimbările reale apar mai ales atunci când sunt implicate companii mari, nu doar consumatori individuali.

Pro și contra

În magazine, opiniile sunt împărțite. Unii spun că încearcă să evite produsele americane, chiar dacă știu că impactul este limitat. „Boicotăm, dar nu știm toate produsele americane. Așa că ne orientăm mai ales după mărcile cunoscute”, spun localnicii. „Este un sentiment personal… simțim că facem ceva, dar știu că nu facem prea mult”.

Alții nu sunt de acord cu ideea. „Iubesc America, îmi place să călătoresc acolo. Nu cred că ar trebui să protestăm în felul acesta”, a spus Charlotte Fuglsang, o pensionară din Copenhaga, pentru sursa citată.