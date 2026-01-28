Danemarca consideră că UE a făcut o greșeală reducând cheltuielile pentru apărare și trebuie să se reînarmeze „acum”

„Trebuie să fim realiști și să vedem ce se întâmplă”, a subliniat Frederiksen, referindu-se la atacurile președintelui american asupra Groenlandei , la o conferință la prestigiosul centru universitar Sciences Po din Paris, alături de premierul groenlandez Jens Frederik Nielsen , unde ambii au fost aplaudați în repetate rânduri, notează EFE.

El a avertizat că „dacă europenii nu sunt capabili să se apere, în cele din urmă vor plăti cel mai mare preț ”.

În opinia sa, europenii au greșit reducându-și cheltuielile militare, nu doar pentru că Rusia făcea opusul și se pregătea să atace, așa cum a făcut în Ucraina, ci și pentru că mesajul pe care îl transmiteau Statelor Unite era că preferau să dedice banii altor lucruri și că, în caz de probleme, se bazau pe Washington pentru a-i salva.

Cel mai important lucru este să ne reînarmăm

În situația actuală, pentru prim-ministrul danez, „cel mai important lucru este reînarmarea, nu până în 2035 așa cum s-a decis în NATO”, deoarece, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, „va fi prea târziu”.

El a insistat că nu-ți poți construi propria strategie depinzând de alții, dar și că europenii „au nevoie de alianțe puternice” și, în acest sens, a spus că i-a fost greu să înțeleagă de ce Franța se opune acordului comercial UE-Mercosur, deoarece „apropierea de America Latină face parte din strategia noastră”, la fel ca și apropierea de Canada, Africa sau India.

Prim-ministrul a reiterat ideea că „Europa trebuie să fie întărită”, iar asta înseamnă accelerarea reînarmării, dar și îmbunătățirea competitivității, controlul imigrației, abordarea tranziției ecologice și toate acestea cu o perspectivă socială „echilibrată”.

Învățăturile Groenlandei

Conform analizei sale, o lecție trasă din criza din Groenlanda este că „nu poți niciodată compromite valorile democratice” și, de asemenea, că europenii trebuie să fie uniți pentru a apăra principii precum suveranitatea și relațiile internaționale bazate pe reguli.

Prim-ministrul Groenlandei a explicat că situația pe care o trăiesc este „gravă”, că, după atacurile lui Trump, sunt „sub o presiune intensă ” și că încearcă să gestioneze frica care s-a răspândit în rândul populației.

El a subliniat că groenlandezii își doresc parteneri care respectă democrația și statul de drept și că acum „se uită mai mult spre Europa” pentru apărarea valorilor lor.

Și, deși a subliniat că cultura lor este diferită de cele europene, „ei vor să facă parte” din Europa.

Totodată, el a dat asigurări că Groenlanda este dispusă să „contribuie mai mult” la NATO și că este conștientă că va trebui să facă mai mult în domeniul securității într-o lume în schimbare.