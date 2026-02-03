Prima pagină » Știri externe » Suedia și Danemarca vor cumpăra împreună sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina

Suedia și Danemarca vor achiziționa și vor furniza Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană în valoare de 2,6 miliarde de coroane suedeze (290 de milioane de dolari), au anunțat marți miniștrii Apărării din cele două țări.
Suedia va plăti 2,1 miliarde de coroane pentru achiziția sistemelor antiaeriene Tridon, dezvoltate de BAE Systems Bofors, iar Danemarca va contribui cu aproximativ 500 de milioane de coroane, potrivit Reuters.

„Un sistem foarte reușit și dezvoltat rapid de industria suedeză de apărare”, a spus ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson.

„Este o capabilitate de care Ucraina are nevoie, având în vedere că ofensiva rusă este acum foarte intensă în mare parte din Ucraina”, a declarat Jonson la o conferință de presă comună la Göteborg, alături de omologul său danez.

Contractul de achiziție va fi semnat în curând, iar livrarea este estimată apoi să dureze aproximativ un an.

„Este o donație importantă pentru Ucraina, care le va întări capacitatea de apărare antiaeriană, aflată, din păcate, în prezent sub o presiune severă”, a spus ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen.

Suedia și Danemarca se numără printre cei mai fermi susținători ai Ucrainei, oferindu-i ajutor militar și umanitar încă din primele zile ale invaziei ruse.

