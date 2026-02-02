Prima pagină » Știri externe » Suedia pregătește unul dintre cele mai mari pachete de sprijin militar pentru Ucraina

Suedia pregătește unul dintre cele mai mari pachete de sprijin militar pentru Ucraina

Suedia lucrează la un amplu pachet de asistență de securitate pentru Ucraina, care va include sisteme de apărare aeriană, radare produse de Saab, echipamente de război electronic și drone, inclusiv cu rază lungă de acțiune, au anunțat oficialii celor două state.
Suedia pregătește unul dintre cele mai mari pachete de sprijin militar pentru Ucraina
Rareș Mustață
02 feb. 2026, 15:09, Știri externe

Anunțul a fost făcut în urma unei discuții dintre ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, și ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov. Pachetul se numără printre cele mai consistente forme de sprijin militar oferite de Suedia de la începutul războiului și vizează atât livrări directe de echipamente, cât și investiții în industria de apărare a Ucrainei.

Potrivit informațiilor transmise, ajutorul va include sisteme de apărare aeriană, radare dezvoltate de compania Saab, sisteme suplimentare de război electronic și drone, inclusiv capabile de lovituri la distanță mare. Cele două părți au discutat și despre consolidarea apărării împotriva amenințărilor balistice, prin contribuții suplimentare la inițiativa PURL, destinată dotării forțelor ucrainene cu armament esențial.

Un alt subiect a vizat cooperarea în domeniul inovației militare. Clusterul ucrainean Brave1 analizează lansarea unui program comun cu Suedia, care ar permite companiilor din domeniul apărării să obțină finanțare și să testeze soluții tehnologice direct pe front.

De asemenea, oficialii au discutat despre demararea unor proiecte comune de producție în domeniul apărării, care ar urma să se desfășoare pe teritoriul Suediei și să vizeze tehnologii de securitate dezvoltate în Ucraina.

În cadrul întâlnirii, a fost abordată și componenta aeriană a cooperării, inclusiv posibila furnizare de avioane de luptă Gripen și transferul de rachete Meteor, considerate esențiale pentru combaterea aeronavelor care folosesc bombe aeriene ghidate.

