200 de milioane de lire sterline pentru pregătirea trupelor britanice în vederea desfășurării în Ucraina

Finanțarea, provenită din bugetul militar pe 2026, va „furniza vehicule noi, sisteme de comunicații și capacități de protecție a dronelor, asigurându-se că trupele britanice sunt pregătite pentru desfășurare”, se explică în comunicatul Ministerului Apărării, potrivit Le Figaro.

În plus, producția de drone interceptoare Octopus va începe în această lună în Regatul Unit „pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei”, se arată în comunicat. Secretarul britanic al Apărării, John Healey, s-a aflat vineri la Kiev, unde urma să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Acest anunț face parte din declarația de intenție semnată marți de Regatul Unit și Franța, în care cele două țări și-au exprimat disponibilitatea de a desfășura trupe pentru a menține pacea în cazul unui armistițiu.

Prim-ministrul Keir Starmer a promis că va detalia liniile directoare ale acestei declarații de intenție „cât mai curând posibil” și a asigurat că Parlamentul va trebui să voteze orice desfășurare de trupe în Ucraina.

Acest plan este respins categoric de Rusia. Joi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat că orice prezență militară occidentală în țară ar constitui o „țintă legitimă” pentru Moscova .

Cea mai mare creștere a cheltuielilor pentru apărare de la Războiul Rece

Un purtător de cuvânt al prim-ministrului britanic a indicat vineri că guvernul era conștient de faptul că „cerințele în materie de apărare sunt în creștere odată cu creșterea agresivității Rusiei ”. El a subliniat că guvernul a planificat „cea mai mare creștere a cheltuielilor pentru apărare de la Războiul Rece încoace, totalizând 270 de miliarde de lire sterline (311 miliarde de euro) numai pentru această legislatură ” .

Londra s-a angajat să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2035, în conformitate cu obiectivul stabilit de NATO.