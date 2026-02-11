Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie promite să dubleze numărul trupelor din Norvegia pentru a-l descuraja pe Putin

Marea Britanie promite să dubleze numărul trupelor din Norvegia pentru a-l descuraja pe Putin

Numărul trupelor britanice din Norvegia se va dubla, ca parte a eforturilor de consolidare a apărării în nordul îndepărtat împotriva Rusiei.
Laurențiu Marinov
11 feb. 2026, 06:10, Știri externe

Secretarul britanic al apărării, John Healey, a promis, în timpul unei vizite la Marina Regală din Camp Viking, în Arctica norvegiană, că va crește numărul de trupe desfășurate în țară de la 1.000 la 2.000 pe parcursul a trei ani, potrivit The Guardian.

Healey a declarat: „Cererile în domeniul apărării sunt în creștere, iar Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Arcticii și a nordului îndepărtat pe care am văzut-o de la Războiul Rece încoace. Vedem cum Putin își restabilește rapid prezența militară în regiune, inclusiv redeschiderea vechilor baze din timpul Războiului Rece.”

Marea Britanie va angaja, de asemenea, forțe britanice în misiunea Arctic Sentry a NATO, inițiativa alianței de a îmbunătăți securitatea în regiune pentru a ajuta la abordarea preocupărilor lui Donald Trump cu privire la Groenlanda. Promisiunile de consolidare a apărării Arcticii au venit în contextul în care fostul șef al forțelor armate britanice, generalul Nick Carter, a cerut o mai mare cooperare europeană pentru a descuraja Rusia și a sprijini Ucraina.

