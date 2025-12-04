Acord istoric. Marea Britanie și Norvegia formează o alianță navală pentru a vâna submarinele rusești

Acordul este conceput pentru a proteja cablurile submarine, despre care oficiali britanici afirmă că sunt tot mai expuse amenințărilor din partea Moscovei, în contextul unei creșteri de 30% a navelor rusești observate în apele britanice în ultimii doi ani, potrivit Ministerului britanic al Apărării.

Cooperare navală extinsă între Marea Britanie și Norvegia

În baza acordului, forțele navale ale celor două state membre NATO vor opera o flotă de fregate Type-26 construite în Marea Britanie.

Premierul britanic Keir Starmer a numit acordul „istoric”, afirmând că acesta consolidează capacitatea Regatului Unit de a-și proteja infrastructura critică.

Anunțul vine în contextul vizitei omologului norvegian Jonas Støre la baza RAF Lossiemouth din nordul Scoției, joi.

Cei doi lideri vor discuta cu echipajele de patrulare maritimă care au urmărit nave rusești, inclusiv nava Yantar, acuzată recent că ar fi folosit lasere împotriva piloților RAF.

Rusia susține că nava Yantar, operată de Ministerul Apărării, este o navă de cercetare, însă țările occidentale o monitorizează des în apele europene și cred că aceasta cartografiază cablurile submarine.

Supravegherea rutelor strategice din Atlanticul de Nord

Acordul Lunna House, numit după baza din Insulele Shetland folosită de rezistența norvegiană în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, este susținut de un contract de 10 miliarde de lire între Marea Britanie și Norvegia pentru achiziția de nave de luptă, semnat în septembrie.

Ministrul norvegian al Apărării, Tore O. Sandvik, care a semnat acordul alături de ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că cele două țări „se vor apăra împreună”.

Navele militare vor monitoriza mișcările flotei Rusiei în apele dintre Groenlanda, Islanda și Regatul Unit, apărând cablurile și conductele submarine esențiale pentru comunicațiile, rețelele electrice și aprovizionarea cu gaze ale Marii Britanii.